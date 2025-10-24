‘혈당 조절’ 홍삼 원료, 명절에 찐 뱃살까지 관리해준다

[Food&Dining] KGC인삼공사
‘정관장 홍삼’, 식약처서 기능성 인정
공복-식후 혈당 감소… 식욕 조절 가능
성별 관계 없이 체지방 관리 관심 높아
출시 7개월 만에 누적 매출 103억 원
풍성한 명절이 지나면 어김없이 찾아오는 고민이 있다. 바로 늘어난 뱃살이다. 푸짐한 명절 음식으로 당분과 지방 섭취가 늘어나면 혈당이 급격히 오르내리고 피로감과 식후 졸림이 잦아지기 마련이다. 이에 KGC인삼공사의 혈당 관리 전문 브랜드 ‘GLPro(지엘프로)’가 혈당과 체지방 다이어트를 위한 맞춤형 솔루션으로 주목받고 있다.
정관장의 GLPro는 출시 7개월 만에 누적 매출 103억 원을 달성하며 빠른 성장을 이어가고 있다. 정관장의 대표 제품인 ‘에브리타임’보다 더 빠른 판매 속도로 혈당 관리와 체지방 조절을 동시에 돕는 차별화된 기능성이 소비자의 눈길을 사로잡은 것이다.
GLPro는 식품의약품안전처로부터 ‘혈당 조절에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 한다. KGC인삼공사 연구진이 40세 이상 성인 98명을 대상으로 진행한 임상시험에서 GLPro 섭취군은 공복 혈당 9.07%, 식후 혈당 11.28%, 당화혈색소 1.68%가 감소했고 인슐린 저항성은 22.8% 개선, GLP-1 수치는 9.9% 증가해 혈당과 식욕을 동시에 조절할 수 있음을 입증했다.
그동안 홍삼은 주로 피로 회복과 면역력 강화에 초점이 맞춰져 있었지만 최근 연구를 통해 혈당 급상승을 완화하고 인슐린 저항성을 개선하는 기능이 밝혀지며 ‘혈당 관리 소재’로 주목받고 있다. 특히 식후 반복되는 졸음과 활력 저하를 호소하는 고객에게 적합한 솔루션이 되고 있다.
정관장 GLPro는 체지방 관리에 대한 높은 관심으로 여성뿐만 아니라 남성 소비자들에게도 큰 사랑을 받고 있다. 특히 체지방 관리에 도움을 주는 ‘GLPro 더블컷’ 제품의 남성 구매 비율이 약 43%에 달할 정도로 이제는 남성들도 뱃살 관리에 높은 관심을 보이고 있다. 또한 20∼40대 신규 고객 유입이 꾸준히 증가하고 있어 젊은 세대에서도 혈당 관리와 함께 체지방 감소에 대한 니즈가 빠르게 확대되고 있다.
정관장은 최근 식후 혈당과 피로를 동시에 관리할 수 있는 기능성 신제품 ‘GLPro 혈당 밸런스’도 출시했다. 이 제품은 정관장의 독점 소재 홍삼에 비타민 B군 6종, 비타민 C·D, 크롬, 아연 등 필수 영양 성분을 복합 설계해 혈당 조절과 피로 개선을 동시에 지원하는 것이 특징이다.
정관장 관계자는 “GLPro는 현대인의 혈당과 체지방 관리에 실질적인 도움을 주는 건강 솔루션이다”라며 “앞으로도 과학적 연구를 기반으로 고객의 건강한 일상을 지원할 것”이라고 밝혔다.
한편 국내 건강기능식품 1위 기업인 KGC인삼공사는 고품질 원료와 제조 노하우로 생산한 △홍삼정 △에브리타임 △홍삼톤 △천녹 △황진단 등 스테디셀러 브랜드를 앞세워 건강식품 시장을 이끌고 있다. 또한 정관장의 독자적인 기술력으로 탄생한 혈당 조절 신제품 △GLPro를 비롯해 남성 건강을 위한 △RXGIN, 신뢰할 수 있는 오리지널 침향으로 만든 △기다림 침향 등 차별화된 소재를 더한 제품을 선보이고 있다. 이뿐만 아니라 새로운 맛과 제형에 트렌디함까지 더한 △에브리타임 플레이버 △아미노 활기력샷이 젊은 고객에게 호응을 얻고 있다.
