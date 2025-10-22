제주삼다수, ‘광복 80주년’ 기념 사회공헌 강화… “선한 영향력 확대 지속”

광복 80주년 기념 해피빈 캠페인으로 국가유공자 가정에 2L 제품 4만 팩 전달
제주삼다수는 22일 광복 80주년과 1L 제품 출시를 기념해 국가유공자와 독거노인을 위한 나눔 캠페인을 전개했다고 밝혔다. 브랜드는 이번 활동을 통해 ‘물의 가치’를 사회적 실천으로 확장하며 따뜻한 메시지를 전했다.
1L 출시 기념 ‘마음배달, 삼다수레단’ 통해 독거노인에게 3333병 기부
온라인 참여형 캠페인으로 시민 참여 확산
물 한 병의 가치를 사회에 전하는 지속 나눔 활동
제주삼다수는 지난 7월 광복 80년 기념사업추진위원회와 업무협약을 체결하고 광복 80주년 한정판 라벨을 선보였다. 이를 계기로 네이버 해피빈의 참여형 기부 캠페인 “삼다수 한 모금, 나라를 위한 모금”을 진행했으며, 약 4만2000여 명의 온라인 참여를 이끌었다.
모금된 기부금으로 마련된 제주삼다수 2L 제품 4만 팩은 국가유공자 가정에 전달됐다. 나라를 위해 헌신한 분들에게 물 한 병을 통해 감사의 뜻을 전하는 상징적인 기부였다.
1L 신제품 출시를 기념해 진행된 “마음배달, 삼다수레단” 캠페인에서는 독거노인을 위한 따뜻한 나눔이 이어졌다. 시니어 인플루언서 옥동핏과 비영리단체 우양재단이 참여한 이번 활동은 사회관계망서비스(SNS) ‘좋아요’ 1개마다 1병을 기부하는 방식이었다. 시민 참여를 통해 모인 총 3333병의 제주삼다수가 독거노인 가정에 전달됐다.
특히 지난 10월 16일, 세계 식량의 날을 맞아 자원봉사자들이 용산구 일대 독거노인 가정을 직접 방문해 1L 제품을 나누며 ‘물의 가치’를 행동으로 전했다.
제주개발공사 관계자는 “광복 80주년과 1L 출시를 기념해 시민과 함께 나눔을 실천할 수 있어 뜻깊다. 앞으로도 제주삼다수는 물 한 병이 사회 곳곳에 선한 영향력으로 이어지도록 지속적인 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
