코스피 5일 연속 사상 최고가 랠리… 차익실현 매물에 3900 못넘어

전일보다 0.24% 오른 3823.84
코스피가 5일 연속 사상 최고가 랠리를 이어갔다. 장중 3,900 선에 바짝 다가섰으나 차익 실현 매물이 나오며 점차 상승 폭을 상당 부분 반납했다. 미국 무역대표부(USTR)가 한미 조선 협력의 핵심 기업을 제재 대상으로 삼은 중국을 압박하자 조선주는 강세를 보였다.
반도체 훈풍 SK 장중 ‘50만 닉스’
美, 韓제재 中 압박에 조선주 강세
日-대만 증시도 사상 최고치 마감
21일 코스피는 전 거래일 대비 0.24% 오른 3,823.84로 사상 최고가로 마감했다. 개인과 외국인이 각각 1554억 원, 188억 원 순매도했지만 기관이 2116억 원 순매수했다. 코스닥은 전 거래일 대비 0.37% 하락한 872.5로 마감했다.
전날 기술주 훈풍을 탄 미국 뉴욕 증시 상승세에 힘입어 코스피는 상승 출발했다. 장 초반 외국인과 기관의 동반 매수로 3,893.06까지 치솟으며 3,900 선에 근접했으나 외국인과 개인의 차익 실현 매물이 나오며 상승세가 꺾였다. 다만 이달 들어서만 399.24포인트가 오르며 가파른 상승세를 보이고 있다.
메모리 반도체 슈퍼 사이클에 대한 기대감으로 강세를 이어가고 있는 ‘반도체 투톱’은 이날 ‘심리적 저항선’ 격인 10만 원, 50만 원의 가격을 넘지 못하고 하락했다.
삼성전자는 장 초반 9만9900원까지 상승했으나 대규모 매도 물량에 하락 전환하며 ‘10만 전자’의 벽을 넘지 못했다. SK하이닉스도 3%대 강세를 보이며 50만 원을 넘겼으나 결국 1.34% 하락한 47만9000원으로 마감했다. 다만 시장은 두 회사를 긍정적으로 보고 있다. 최근 일주일 동안 삼성전자의 목표 주가를 발표한 16개 증권사는 11만∼13만 원을 목표 주가로 제시했다. KB증권은 SK하이닉스의 목표 주가로 60만 원을 제시하기도 했다. 증권사들은 메모리 반도체 공급 부족으로 가격이 상승하고 있는데, 수요는 더 커진 만큼 두 회사의 수익성이 더 좋아질 것으로 전망했다.
한미 통상협상 타결에 대한 기대감이 반영된 조선, 자동차 업종이 강세를 보여 눈길을 끌었다. 조선은 HD현대중공업(9.96%), 한화오션(6.16%) 등이 큰 폭으로 상승했다. 제이미슨 그리어 USTR 대표가 성명에서 “미국의 주요 산업 개발을 돕는 외국 기업에 대해 보복하지 말라”며 중국을 압박한 영향으로 풀이된다. 최근 중국 정부는 한미 조선 협력인 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트의 핵심 기업 중 하나인 한화오션의 미국 자회사 5곳을 제재 대상에 올린 바 있다.
코스피와 함께 신고가 랠리 중인 일본과 대만 증시도 이날 사상 최고치로 마감했다. 닛케이225 평균주가는 전 거래일보다 0.27% 올랐고, 대만 자취안 지수도 0.23% 상승했다.
이경민 대신증권 연구원은 “반도체, 금융 등 최근 상승한 업종에서 차익 실현 움직임이 나타나며 코스피가 하락 전환했다”며 “다만 이런 움직임은 새 총리가 선출된 일본 등에서도 나타났다”면서 국내만의 특수한 흐름이 아니라고 설명했다.
