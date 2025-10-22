무게 500g… 올 겨울 ‘코트 다운’으로 스타일-보온 다 잡는다

[DA 스페셜] K2솜털 비율 95% 프리미엄 구스 사용
가을이 깊어가며 찬바람이 불기 시작하는 요즘 아우터 선택의 고민이 커지고 있다. 두껍고 무거운 코트 대신 가볍고 따뜻한 다운 제품이 실용성과 스타일을 모두 갖춘 겨울 필수 아이템으로 주목받고 있는 것.
더 가벼운 ‘K95 에끌레어 코트’ 출시… 앞뒤 길이 다르게 해 스타일도 살려
보온 뛰어난 ‘에어다이브’ 경량 다운… 유러피언 구스 사용해 착용감도 굿
K2는 이번 시즌 솜털 95% 프리미엄 구스로 포근함을 더한 ‘K95 에끌레어 코트’와 방풍 기능과 쾌적함을 갖춘 ‘에어다이브’ 경량 다운을 선보였다. 세련된 디자인과 기능성을 동시에 갖춰 쌀쌀한 날씨에 일상과 아웃도어에서 모두 착용할 수 있는 필수 아우터로 두 제품을 추천한다.
솜털 비율 95%의 세련된 코트 다운 ‘K95 에끌레어 코트’
K2는 솜털 비율을 95%로 높여 한층 가볍고 따뜻한 K95 에끌레어 코트를 선보인다.
K95 에끌레어 코트는 겨울 코트의 세련된 디자인에 다운의 따뜻함을 더한 코트 다운이다. 구스 충전재의 솜털과 깃털 비율을 95대5로 구성해 일반적인 고급 다운(90대10)보다 한층 뛰어난 보온성과 경량성을 자랑한다. 90호 기준 500g 미만의 가벼운 무게로 일반 모직 반코트(약 1.2㎏) 대비 60% 이상 가볍다.
850 이상의 필파워로 우수한 복원력과 보온성을 제공하며 안감에는 10데니어 슈퍼 소프트 원단을 적용해 부드러운 촉감과 편안한 착용감을 제공한다.
후드형 디자인으로 구스 머플러를 두른 것처럼 목을 감싸 따뜻함을 더하고 앞뒤 기장 차이를 둔 실루엣으로 세련된 스타일을 연출했다. 리본형 벨트와 원터치형 벨트 두 가지가 함께 구성돼 여성스럽거나 시크한 무드 등 다양한 스타일링이 가능하다.
여성용 제품으로 초코, 오트밀, 블랙, 미드나이트 4가지 컬러로 출시되며 가격은 39만9000원이다.
활동성과 보온성이 뛰어난 ‘에어다이브’ 경량 다운
K2 에어다이브는 바람은 차단하고 땀과 열기는 배출해 쾌적함을 유지하는 경량 다운이다.
에어다이브는 제품의 앞면과 뒷면에 서로 다른 기능성 소재를 적용해 보온성과 쾌적함을 동시에 구현한 것이 특징이다.
앞면에는 K2와 고어사가 공동 개발한 ‘고어 윈드스토퍼’ 소재를 적용해 탁월한 방풍 기능을 제공하며 뒷면에는 클로사의 비보(VIVO) 충전재를 적용해 미세한 구멍을 통해 땀이나 습기를 배출, 내부는 쾌적하게 유지하면서 보온성은 그대로 살렸다.
또한 그래핀 안감을 더해 보온성과 정전기 방지 기능을 강화했으며 유러피언 구스(솜털 80%, 깃털 20%) 충전재를 사용해 가볍고 따뜻한 착용감을 제공한다.
세련된 절개 라인 디자인으로 활동적인 아웃도어 감성과 도시적인 스타일을 동시에 담았다. 남성용은 시머그레이·딥틸·다크머스타드·블랙, 여성용은 시머그레이·루비·다크머스타드·블랙으로 출시되며 가격은 32만9000원이다.
K2는 이번 시즌 에어다이브 다운 외에도 커브드 퀼팅 다운과 패딩 베스트 등 다양한 라인업을 선보여 소비자 선택의 폭을 넓혔다.
김인규 기자 anold3p@donga.com
