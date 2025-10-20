농협경제지주, 2025년산 쌀 수급 안정 대책 논의… 사후정산제·매입자금 지원 추진

농협경제지주는 지난 16일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 ‘농협RPC전국협의회 운영위원회’를 열고 2025년산 쌀 수급 안정 대책과 수확기 대응 방안을 논의했다고 20일 밝혔다.
회의에는 문병완 농협RPC전국협의회장과 변상문 농림축산식품부 식량정책관을 비롯한 정부·농협 관계자들이 참석했으며 정부의 2025년산 쌀 수급 안정 대책과 농협의 수확기 매입 계획을 공유하고 당면 현안을 논의했다.
농림축산식품부에 따르면 2025년산 쌀 예상 생산량은 약 357만4000톤으로 전년보다 약 1만1000톤 줄어들 전망이다. 반면 예상 수요량은 약 340만9000톤으로 추정돼 생산량이 수요량을 약 16만5000톤 초과할 것으로 보인다. 정부는 초과 생산량 가운데 10만톤을 우선 격리해 시장 가격 변동을 완화하고 수급 안정을 도모한다는 방침이다.
농협경제지주는 이러한 초과 생산 전망에 대응하기 위해 원활한 벼 매입과 농가 부담 완화를 목표로 ▲사후정산제를 통한 매입가격 결정 ▲벼 매입자금 지원 ▲출하희망 물량 수용을 위한 수탁매입 확대 등 실천과제를 마련했다고 전했다.
문병완 농협RPC전국협의회장은 “2025년산 쌀 초과생산이 예상되는 상황에서 정부의 수급 안정 대책이 시의적절하게 마련됐다”며 “협의회는 농가의 출하 희망 물량을 최대한 매입해 판매 애로를 줄이고 산지 쌀값 안정을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
농협경제지주는 정부와 긴밀히 협력해 쌀 수급 안정과 농가 소득 안정을 위한 대응책을 지속 추진할 계획이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
