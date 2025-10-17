카카오톡 개편 한달만에 숏폼 장애…80분만에 복구

카카오가 카카오톡의 대규모 개편을 단행한 지 한 달 만에 숏폼 서비스에서 장애가 발생했다.
과학기술정보통신부 및 정보통신(ICT) 업계에 따르면 17일 오후 3시 45분께부터 일부 사용자에게 카카오톡 숏폼 송출이 중단되는 문제가 발생했다. 숏폼 재생 시 까만 화면에 ‘연결이 원활하지 않다’는 메시지가 뜨면서 영상이 나오지 않았다. 숏폼 외 다른 서비스는 정상 작동했다. 카카오 측은 “서비스 운영 시스템의 일시적인 오류”라며 “오후 5시 5분경 복구를 완료했다”고 밝혔다. 약 1시간 20분만에 복구가 이뤄진 것이다.
카카오는 지난 달 23일 카카오톡을 큰 폭으로 개편하며 추천 숏폼을 볼 수 있는 ‘숏폼탭’을 신설하고 친구들의 사진을 바둑판 모양으로 크게 볼 수 있도록 ‘친구탭’을 변경했다. 하지만 이에 대한 혹평이 이어지자 올 4분기(10~12월) 안에 친구탭을 이전 형태로 되돌릴 계획이라고 밝혔다. 숏폼탭의 경우 그대로 유지하되 미성년자에게 무분별하게 숏폼이 노출되지 않도록 미성년자 보호조치를 추가했다.
카카오가 서비스 장애 신고를 한 시점은 오후 4시 4분경으로 과기정통부의 신고 규정 시간 안에 신고를 완료한 것으로 확인됐다. 방송통신발전기본법상 재난관리 의무 대상인 카카오는 30분 이상 서비스 장애가 지속될 경우 이를 인지한 시점부터 10분 내 장애 사실을 과기정통부 등 관계부처에 알려야 한다.
사용자들 사이에서는 “숏폼 서비스를 무리하게 개발하느라 이 같은 장애 사고가 난 것이 아니냐”는 의견도 나온다. 사회관계망서비스(SNS)에서는 “준비가 부족한 상황에서 숏폼 서비스를 내놓은 것 아니냐” “이 참에 숏폼 서비스를 없애달라”는 등 다양한 의견이 나오고 있다.
