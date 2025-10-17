혈액 만으로 암 조기진단… 삼성, 美그레일에 1500억 원 투자

삼성물산와 삼성전자가 사람의 혈액 채취만으로 암을 조기 진단하는 미국 생명공학 기업 그레일(Grail)에 전략적 투자를 진행한다고 17일 밝혔다. 투자 규모는 1억1000만 달러(약 1500억 원)다. 삼성이 바이오와 헬스케어에 대한 투자를 이어간다.
그레일은 혈액 내 수억 개의 DNA 조각 중 암과 연관된 미세한 DNA 조각을 최적으로 선별하고, 이를 AI 기반 유전체 데이터 기술로 분석해 암 발병 유무 뿐 아니라 암이 발생한 장기 위치까지 예측할 수 있는 기술을 보유한 업체이다. 단 한 번의 혈액검사로 50여종의 암을 조기에 발견할 수 있는 ‘갤러리(Galleri)’를 임상시험 결과로 2021년 출시했으며, 현재까지 약 40만 건의 누적 검사 실적을 보유하고 있다. 영국에서도 국립보건서비스(NHS)와 함께 대규모 임상을 진행하고 있다. 그레일은 자사의 갤러리 검사를 내년 중 미국 식품의약국(FDA)에 승인 신청할 계획이다.
삼성물산은 이번 투자를 통해 한국에서 갤러리 검사를 독점 유통할 수 있는 권리를 확보했다. 향후 싱가포르, 일본 등에서도 그레일과 협력할 예정이다. 삼성전자도 그레일의 기술력과 축적된 유전자 기반 암 조기진단 데이터를 삼성 헬스 플랫폼과 연계해 활용하는 전략적 협력을 모색한다.
김재우 삼성물산 라이프 사이언스 사업 담당 부사장은 “그레일은 유전자 기반 다중암 조기진단 분야 1위 회사로, 삼성물산은 금번 투자와 전략적 협력을 통해 유전자와 AI가 융합된 기술 분야로 삼성물산의 바이오‧헬스케어 투자 포트폴리오를 확대하는 계기를 마련하게 됐다”고 말했다.
하팔 쿠마르(Harpal Kumar) 그레일의 해외 사업 담당 사장은 “한국을 시작으로 아시아에서 다중암 조기진단 서비스를 제공하기 위해 삼성과의 파트너십을 맺게 됐다. 삼성의 이번 투자로 미국과 주요 시장에서 갤러리 검사의 보험 적용을 위한 주요 이정표 달성에 큰 도움을 받게 됐다”고 했다.
한편 삼성은 바이오와 헬스케어 분야에 투자를 지속해서 늘려가고 있다. 먼저 삼성물산은 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스와 공동으로 출자한 라이프 사이언스 펀드를 통해 미국의 혈액 기반 알츠하이머 검사 기술 기업 C2N과, 미국 플래그십 파이오니어링 8호 펀드 등에 투자한 바 있다. 삼성전자는 헬스케어 분야 강화를 위해 미국 DNA 분석 장비 기업인 엘리먼트 바이오사이언스에 투자를 진행했고, 최근에는 미국 디지털 헬스케어 회사 젤스(Xealth)를 인수한 바 있다.
