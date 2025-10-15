[속보]코스피, 장중 사상 최고치 경신…3654.40

코스피가 15일 장중 3650선을 넘어서며 사상 최고치 기록을 또 다시 갈아치웠다. 전날 최고치를 경신한 지 하루 만이다.
한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 51분 현재 코스피 지수는 전일 대비 2.57% 오른 3,653.21에 거래되고 있다. 코스피는 장중 한때 3,654.40를 찍으며 역대 최고치를 경신했다.
기관과 외국인의 강한 순매수세가 코스피를 끌어올리고 있다. 기관과 외국인이 각각 7646억 원과 201억 원을 순매수 중이며, 개인은 8210억 원을 순매도하고 있다.
코스피 시가총액 상위종목들은 일제히 상승세를 보였다. 특히 반도체 훈풍에 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3.71%와 2.43% 오르고 있다. 삼성바이오로직스와 두산에너빌리티는 실적 기대감에 각각 9%대와 8%대 급등하고 있다.
코스피는 전날에도 장중 3,646.77까지 치솟으며 사상 최고치를 갈아치웠지만 미중 무역갈등 재격화 불안에 하락세로 전환하며 전거래일보다 22.74포인트(0.63%) 내린 3,561.81에 장을 마쳤다. 그러나 이날 미 중앙은행(Fed)의 금리인하 기대감이 짙어지면서 투자자들의 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
