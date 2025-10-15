한화, 경주 밤하늘 수놓는다… APEC ‘불꽃쇼’ 후원

31일 갈라 만찬서 5만발 불꽃-드론쇼
한화그룹이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 하이라이트 행사 ‘갈라 디너’가 열리는 31일 경북 경주시 상공에서 ‘불꽃쇼’를 펼친다.
13일 한화그룹은 APEC 정상회의의 공식 스폰서로서 갈라 만찬 행사에서 ‘불꽃쇼’와 ‘드론쇼’를 선보일 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 한화그룹은 5만 발의 불꽃과 2000여 대의 공중·수상 드론을 준비했다. 미디어아트도 동원해 신라 천년의 전통을 계승하고 미래로 나아가는 문화 강국 대한민국을 표현할 계획이다.
한화는 경제인 행사인 APEC 최고경영자(CEO) 서밋의 최고 등급 스폰서로 ‘한화 퓨처테크포럼: 방위산업’도 개최한다. 한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화오션 등 방산 3사가 27일 국내외 군 및 방위산업 관계자들을 대상으로 ‘K방산’의 경쟁력을 소개한다.
한화큐셀은 CEO 서밋 기간 중 지속 가능한 성장을 위한 친환경 에너지를 주제로 기조연설을 진행한다. 기조연설에서 미국 마이크로소프트와 함께 데이터 표준화를 통한 에이전틱 AI 운영 기반 에너지 최적화 기술을 소개할 계획이다.
한화는 CEO 서밋 행사장인 경주 예술의전당 내에 한화의 지속 가능한 미래를 향한 비전과 기술, 솔루션을 소개하는 키오스크도 설치해 회의장을 찾는 각국 정상과 CEO 등 참가자들에게 한화를 알릴 방침이다.
박종민 기자 blick@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0