은마아파트 ‘신속통합 2.0’ 첫 적용 속도 높인다…공공분양주택도 최초 도입

은마아파트 2030년 착공-2034년 준공 목표
오세훈 시장, 은마아파트 단지 방문…“민간 주도해 주택 신속 공급할 것”
정비사업 추진 기간을 평균 18.5년에서 12년으로 대폭 줄이는 서울시의 ‘신속통합기획(신통기획) 시즌2’ 정책이 강남 대표 재건축 단지인 대치동 은마아파트에 처음 적용된다. 이를 통해 은마아파트 재건축 사업은 2030년 착공, 2034년 준공을 목표로 진행될 예정이다.
13일 서울시는 대치 은마아파트를 시작으로 신통기획 시즌2를 적용해 강남과 여의도, 목동, 성수 등 주요 지역 정비사업 속도를 높여 나갈 계획이라고 밝혔다. 신통기획 2.0은 지난달 서울시가 발표한 정비사업 인허가 규제 전면 혁신 정책으로 △절차 간소화 △협의·검증 신속화 △이주 촉진 등 3대 전략으로 정비사업 속도를 끌어올리는 게 핵심이다.
그동안 서울시는 2021년 정비지수제 폐지와 신통기획 도입에 이어 지난해 사업성 보정계수 적용 등 여러 정비사업 촉진 및 규제 완화 방안을 통해 사업 기간 단축을 위한 제도를 확대해 왔다, 지난달 29일 신통기획 2.0까지 도입하며 과거 평균 18.5년까지 걸리던 사업 추진 기간이 12년까지 줄어들 것으로 서울시는 기대한다.
1979년 준공된 은마아파트는 현재 최고 14층, 4424채 규모다. 1990년대 후반 재건축 논의가 시작됐으나 안전진단 미통과와 조합 갈등 등으로 지연됐다. 2015년 주민 제안 당시 50층 계획은 한강변 건축물 높이를 규제한 일명 ‘35층 룰’에 막혔지만, 2023년 규제 폐지 후 올해 1월 자문 신청을 거쳐 8개월 만에 정비계획이 마련됐다.
은마아파트에는 정비사업 최초로 ‘공공분양주택’이 도입된다. 민간 주도 재건축에 공공분양을 적용하는 건 이번이 처음이다. 역세권 용적률 특례를 적용해 655채를 추가로 공급하는 방식이다. 역세권 용적률 특례란 대중교통 이용이 편리하고, 기반 시설이 우수한 역세권에 법적 상한의 최대 1.2배까지 용적률을 완화해 사업성을 높이는 제도다. 완화 용적률의 30~40%는 민간 주택으로, 60~70%는 공공주택으로 공급한다.
용적률 특례로 추가 공급하는 655채 중 195채는 다자녀 중산층 등 실수요자를 위한 공공분양주택으로 공급하고, 나머지 227채는 민간분양, 233채는 공공임대로 이뤄진다.
오세훈 시장은 이날 은마아파트 단지를 찾아 주민들을 만나 차질 없는 정비사업 추진을 위해 행정적 지원을 펼치겠다고 밝혔다. 오 시장은 “서울시의 명확한 주택공급 원칙은 민간이 주도하고, 공공은 적극적으로 지원해 시민이 원하는 곳에 좋은 품질의 주택을 빠르게 공급하는 것”이라며 “노후 주거지의 민간 정비사업을 신속하게 추진해 집값 상승을 이끌어 온 핵심 지역 내 주택을 빠르게 확충하겠다”라고 말했다.
서울시는 새로운 신통기획 제도를 통해 2031년까지 강남구에 주택 2만5000채 등 서울 전역에 주택 31만 채를 공급한다는 방침이다.
댓글 0