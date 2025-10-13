제네시스, 美캘리포니아에 디자인센터 열어

현대자동차의 고급 브랜드 제네시스가 미국 캘리포니아주에 전용 디자인 센터를 열었다. 현지에 거점을 두고 북미 시장 고객의 취향을 겨냥한 디자인 개발에 집중하겠다는 계획이다.
12일 제네시스는 10일(현지 시간) 미 캘리포니아주 엘 세군도에 브랜드 전용 디자인 센터 ‘제네시스 디자인 캘리포니아’를 열었다고 밝혔다. 연면적 7471㎡에 지하 1층, 지상 2층 구조로 지어졌다. 건물 내부는 2층에서 1층 중앙부를 한눈에 내려다볼 수 있게 2층 가운데가 뚫린 형태로 설계됐다. 1층의 디자인 개발 과정을 볼 수 있게 하는 취지다.
해당 센터에서는 제네시스의 차체부터 전시장, 사운드, 로고 등에 대한 각종 연구개발(R&D)이 이뤄진다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 “이번 센터는 제네시스가 북미 시장에 장기적으로 전념하고자 함을 보여주는 상징적인 사례”라고 설명했다. 센터에서는 차량 개발 프로젝트뿐만 아니라 미래항공모빌리티(AAM), 로보틱스 등 첨단 기술부터 색상·소재·마감 트렌드 연구도 진행된다.
제네시스는 이번 센터를 중심으로 각지의 자사 센터들이 협업하는 체계도 만들겠다는 계획이다. 서울의 제네시스 디자인 센터, 독일 프랑크푸르트의 제네시스 디자인 스튜디오와 24시간 소통하는 식이다.
