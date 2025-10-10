동아일보

이재용 주식재산 20조원 첫 돌파…삼성전자 급등 영향

이재용 삼성전자 회장이 지난 5월 30일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2025 삼성호암상 시상식에 참석하고 있다. 뉴스1
이재용 삼성전자 회장의 주식재산이 처음으로 20조 원을 돌파했다.

한국CXO연구소에 따르면 10일 기준 이 회장의 주식재산 가치는 20조7178억 원으로 평가됐다. 이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 총 7개의 주식 종목을 보유 중이다.

이 회장의 올해 초 기준 주식재산 가치는 11조9099억 원 수준이었으며, 지난 3월 말에는 12조 2312억 원을 기록했다.

이후 6월 말에는 15조2537억 원으로, 지난달 16일에는 19조152억 원으로 주식재산 가치가 크게 상승했다.

이 회장의 주식재산이 20조 원을 넘어선 것은 이건희 선대 회장의 주식을 물려받은 이후 처음이다.

이 회장의 주식재산 가치 상승에는 삼성전자의 급등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 삼성전자의 주식가치는 지난 6월 5조6305억 원이었는데, 현재 9조1959억 원으로 증가했다.

이 회장의 삼성물산 보유 주식 가치도 지난 6월 5조3462억 원에서 이날 6조8607억 원으로 늘었다. 이 회장이 보유한 삼성생명 주식재산도 지난 6월 2조2716억 원에서 이날 3조3407억 원으로 상승한 것으로 집계됐다. 이 회장이 갖고 있는 삼성SDS 주식재산 역시 같은 기간 9453억 원에서 1조2066억 원으로 높아졌다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 방한, 젠슨 황 엔비디아 CEO의 AI 낙관론 발언 등도 이 회장의 주식재산 가치 상승 요인으로 꼽힌다.

오일선 한국CXO연구소장은 “이 회장의 주식재산이 이건희 선대 회장의 최고 주식평가액(22조1542억 원)을 언제 넘어설 지도 관심사”라고 밝혔다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
