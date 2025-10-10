“샤워는 힐링”… CJ올리브영, 헤어·바디케어 ‘헤바 라운지’ 팝업 오픈

CJ올리브영은 오는 26일까지 ‘트렌드팟 바이 올리브영 홍대’에서 브랜드 체험형 전시공간 ‘올리브영 헤바 라운지(HEBA Lounge)’를 운영한다고 10일 밝혔다.
이번 팝업은 최근 Z세대 사이에서 확산하는 ‘샤워=힐링’ 트렌드를 반영해 단순한 위생 관리가 아닌 자기관리의 일환으로서의 샤워 문화를 제안하는 것이 특징이다. SNS상에서도 ‘스키니피케이션’, ‘글래스헤어’ 등 관련 키워드가 인기를 끌며 헤어·바디케어 시장이 새로운 성장세를 보이고 있다.
올리브영은 이러한 트렌드에 맞춰 이번 팝업스토어를 고객이 다양한 샤워 케어 프로그램을 직접 체험하고 샤워의 즐거움을 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성했다.
이번 팝업에는 헤어·바디케어 브랜드 ‘라보에이치’, ‘피노’, ‘일리윤’, ‘넛세린’이 참여해 약 40종의 퍼스널케어 제품을 선보인다. 각 브랜드는 헤어라인 보정, 손상모 복원, 피부 트러블 완화, 바디 탄력 강화 등 다양한 고민에 맞춘 맞춤형 케어 프로그램과 제품 체험을 운영한다.
현장은 총 4개의 체험존으로 구성된다. 방문객은 리셉션에서 개인별 고민 체크리스트를 작성한 뒤 각 체험존에서 ‘헤어라인 채우기’, ‘손상모 리본 터널 체험’ 등 브랜드별 미션을 수행하며 제품을 직접 테스트할 수 있다. 모든 체험을 완료한 고객에게는 ‘애프터 케어 패키지’를 제공하고 현장 구매 고객에게는 팝업 한정 굿즈 및 브랜드별 사은품을 증정한다. 또 선착순으로 5만원 이상 구매한 올리브 멤버스 회원에게는 ‘올리브 키트 헤어바디 에디션’을 준다.
올리브영 관계자는 “헤바 라운지는 세분화된 개인 관리 니즈에 맞춰 샤워를 일상 속 새로운 힐링 경험으로 재해석했다”면서 “앞으로도 고객이 차별화된 뷰티 트렌드를 직접 체험할 수 있는 기회를 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.
