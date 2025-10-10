김승연 한화 회장 “목표는 글로벌 선두”

그룹 창립 73주년 기념사서 밝혀
“조선-방산 성공 노하우 그룹 확산
새 원천기술로 선도자 올라서야”
김승연 한화그룹 회장(사진)은 9일 그룹 창립 73주년을 맞아 “국가대표 기업이라는 책임감 아래 각 분야 선두가 돼야 한다”며 “이제 목표는 글로벌 선두”라고 밝혔다.
김 회장은 이날 발표한 창립기념사를 통해 조선, 방산 분야의 성공 경험 및 노하우를 한화그룹 전체로 확산시켜야 한다며 “냉철한 국제 정세 판단, 신속한 네트워크 구축, 대담한 현지 진출이 관건”이라고 강조했다.
김 회장은 방산, 조선, 에너지, 기계 등 핵심 사업 분야에서의 원천기술 확보를 강조하며 “후발 주자가 선도자로 올라서는 첩경은 새로운 원천기술을 확보하는 것”이라고 했다. 인공지능(AI) 방산의 무인기 센서나 추진 동력, 첨단 항공엔진, 초고효율 신재생에너지 등의 분야에서 원천기술을 확보해 시장에서 압도적 경쟁력을 갖춰야 미래가 보장된다는 의미다. 김 회장은 “실패를 두려워하지 않는 도전과 헌신이 있어야 원천기술에 다다를 수 있다”며 새로운 길을 만들어 내는 개척정신을 강조했다.
신중한 판단과 과감한 행동의 균형이 사업 성공의 핵심이라고 강조한 김 회장은 “안주하는 습성을 완전히 버려야 한다”고 말했다. 그는 “달라진 위상과 평가에 젖어 관행을 답습하는 순간이 바로 위기의 시작”이라고 덧붙였다.
한화그룹 계열사들은 추석 연휴 이후 각 사별로 장기근속자 포상 등 창립 기념행사를 통해 ‘사업보국(事業報國)’의 창업 정신을 되새길 예정이다.
댓글 0