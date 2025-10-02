국토부, 노후 공공임대 재건축 본격 추진… 2030년까지 2만3000호 착공

국토교통부가 노후 공공임대주택 재건축 사업을 본격화한다. 오는 2026년 하계5·상계마들 단지를 시작으로 2030년까지 총 2만3000호 규모가 착공될 예정이다.
국토부는 1일 “지난 9월 7일 발표된 주택공급 확대방안에 따라 노후 공공임대 재건축을 적극 추진한다”고 밝혔다. 2024년 말 기준 수도권 내 30년 이상 노후 공공임대주택은 8만6000호에 달하며 10년 후에는 16만9000호로 두 배 이상 늘어날 것으로 예상된다. 정부는 재건축을 통해 주거환경을 개선하고, 늘어난 용적률을 활용해 도심 내 분양주택 공급도 확대한다는 방침이다.
사업은 2024년 이미 사업승인을 받은 서울 하계5·상계마들 단지에서 시작된다. 총 1699호 규모로 2026년 초 착공되고 빠르면 2029년 입주가 가능할 전망이다. 이어 △중계1단지(2028년) △가양7단지(2029년) △수서·번동2단지(2030년) 등 순차적으로 사업이 진행된다. 신규 공공분양주택은 중계1단지부터 2028년 분양이 가능할 것으로 예상된다.
이주대책은 단지 주변 공공임대주택의 공가 활용, 신규 매입임대 일부 제공 등을 통해 마련된다. 국토부는 공공주택사업자가 보유한 공가를 적극 활용할 수 있도록 관계기관 협의체를 구성하고, 연말까지 세부 추진계획을 확정할 예정이다.
재건축 단지는 기존 좁고 노후한 영구임대주택에서 벗어나, 더 넓고 쾌적한 통합공공임대로 탈바꿈하게 된다. 공급 대상도 기존 소득 1~2분위에서 1~6분위까지 확대된다. 국토부는 이를 통해 공공임대 주택의 낙인효과를 완화하고, 민간과 공공이 혼합된 소셜 믹스 단지 모델을 제시한다는 계획이다.
이상경 국토부 1차관은 이날 재건축 예정 단지인 수서1단지를 방문한 자리에서 “이번 노후 공공임대 주택 재건축은 앞으로 지속적으로 추진해야 할 과제”라며 “공공주택사업자는 사명감을 갖고 차질 없는 이주대책과 조기 착공을 준비해야 한다”고 말했다.
