강북 아파트도 평균 10억 넘어… 정부, 추석 이후 추가 대책 만지작

추석 이후 부동산 시장에 관심이 쏠린다. 이재명 정부가 다시 고개 든 집값을 잡기 위해 추가 규제 카드를 꺼낼 것이란 전망이 나오는 가운데, 하반기(7~12월) 기준금리가 추가로 인하되면 수요 증가와 가격 상승이 가팔라질 것이란 분석도 나온다. 집값 문제는 역대 정부마다 지지율과도 연관됐던 민감한 사안인 만큼 내년 지방선거를 앞두고 정부가 적극적으로 대응할 것이란 관측이 나온다.
● 한강 이남 아파트 평균가 18억 원 넘어 KB부동산이 내놓은 9월 전국 주택가격 동향을 보면 9월 15일 기준으로 서울 주요 구의 전월 대비 아파트값 상승률이 1%대를 보이는 등 서울 전체 아파트 매매가격은 16개월 연속 상승세를 이어갔다.
구별로 살펴보면 송파구(1.60%), 중구(1.54%), 강동구(1.53%), 광진구(1.52%), 성동구(1.47%), 용산구(1.29%), 동작구(1.23%), 강남구(1.16%), 마포구(1.03%) 등이 1%대 상승률을 보이며 전반적인 서울 아파트 가격 상승세를 이끌었다.
특히 KB부동산 시세로 서울 한강 이남 11개 구 평균 아파트 매매가격이 처음으로 18억 원을 넘겼다. 이들 11개 구 아파트 평균 매매가는 지난달 대비 0.64% 오른 18억677만 원으로 집계됐다. 2008년 12월 통계 집계 이후 18억 원을 처음 돌파한 것이다.
서울 한강 이북 14개 구 평균 아파트 가격도 지난달보다 0.4% 오른 10억2238만 원으로 집계됐다.
서울 전체 평균 아파트 가격은 0.82% 오른 14억3621만 원으로 나타났다. 서울 아파트 평균 매매가격은 18개월 연속 우상향을 보이고 있다.
수도권의 평균 아파트 가격도 2022년 9월 이후 3년 만에 8억 원대로 올라섰다. 경기도에선 성남시 분당구(1.77%), 광명시(1.23%) 등이 상승세를 이끌었다.
부동산 시장 향후 전망을 보여주는 매매가격 전망 지수도 ‘상승전망’이 우세했다. 전국 매매가격 전망지수는 101.6으로 기준점인 100을 넘어서며 상승을 점치는 전망이 많았다. 서울은 116.4를 보여 전월(102.6)보다 13.8포인트 상승했다. 6·27 대출 규제 이후 7월(98.0)에 100 미만으로 꺾였던 지수가 8월(102.6)에 ‘상승 우세’로 돌아선 뒤 지난달 큰 폭으로 다시 뛰었다.
●“대통령실, 부동산 안정화 연일 압박”
전문가들은 이재명 정부 들어 발표한 6·27 대출 규제와 9·7 공급 대책이 단기적 효과에 그쳤다고 평가한다. 대출 규제 이후 올 7월 반짝 매수세가 줄었지만 8, 9월 다시 집값이 상승국면으로 접어들었고 9·7 공급 대책도 효과를 보려면 상당한 시간이 걸리기 때문이다. 정부여당이 다시 집값 때문에 긴장해야 할 수도 있다는 것이다.
이재명 대통령이 부동산 시장에 몰린 자산을 금융 시장으로 옮겨와야 한다는 점을 연일 강조한 만큼 대통령실과 정부가 추가 대책을 내놓을 가능성이 크다. 공급 대책은 즉각적인 효과를 보기에는 한계가 있는 만큼 규제지역 확대, 대출 규제 등의 수요 억제책이 거론된다.
최근 대통령실을 중심으로 관계부처 간 추가 부동산 대책에 대한 논의를 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 정부 관계자는 “대통령실에서 부동산 시장 안정화에 대한 압박이 강한 상황”이라며 “관계부처가 규제지역 확대, 또는 대출 규제 등 어떤 카드를 먼저 꺼낼지 등을 두고 논의하고 있는 것으로 파악하고 있다”고 말했다.
함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “공급 대책보다는 수요 억제책 카드가 우선 나올 것”이라며 “규제지역 확대, 담보인정비율(LTV) 강화, 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 강화 등을 고려할 수 있을 것”이라고 했다.
이동현 하나은행 부동산자문센터장은 “당분간 지금과 같은 부동산 시장이 이어질 가능성이 크다”며 “공급 부족, 금리 인하 기대감, 추가 규제에 대한 포모(FOMO·소외되는 것에 대한 우려) 등이 부동산 시장에 영향을 끼칠 것”이라고 했다.
댓글 0