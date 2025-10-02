[프리미엄뷰]감귤 9900원-오징어 2748원… 추석 인기 상품 ‘大’할인

5일까지 이어지는 고래잇 페스타 전 기간 파격 행사도 풍성하게 준비했다. 행사 기간 온 가족 손질 민물장어(700g·국산)를 신세계포인트 적립 시 50% 할인한 2만9900원에, 남해안 홍가리비(1.5kg)를 50% 할인한 9900원에 판매한다. 또, 샤인머스캣(2.2kg)과 달링다운 와규 특수부위 전 품목, 생제주은갈치(중, 대)를 신세계포인트 적립 시 30% 할인해 준다.
또, 역대 ‘최저 가격 도전’ 상품도 준비했다. 이마트는 고래잇 페스타 기간 신일로봇청소기(SVC-BH1) 상품을 19만8000원에 판매한다. 올인원 청소기로, 전용 앱뿐만 아니라 리모컨까지 있어 누구나 편리하게 조작이 가능하다.
이마트가 업력과 노하우를 발휘해 각종 먹거리, 생필품 등을 업계 최저가 수준의 가격으로 선보이는 ‘응(%) 가격’도 고래잇 페스타 흥행을 지원한다. 특히, 이번 10월 고래잇 페스타는 재미와 혜택을 모두 잡은 골라 담기 행사를 특히 강화했다.
먼저, 고래잇 페스타 때마다 많은 인기를 누려 왔던 봉지라면, 비스킷·파이, 스낵 전 품목 골라 담기 행사가 진행된다. 봉지라면 3개, 비스킷·파이 3개, 스낵 5개를 각각 9900원에 구매할 수 있다. 또, 상온국탕·즉석밥(3입, 4입) 전 품목을 3개 구매 시 1만1000원에 판매한다. 상온국탕과 즉석밥은 교차 구매가 가능하다.
LG생활건강 제품 2개 구매 시 50% 할인하는 골라 담기 행사도 선보인다. 세탁세제, 섬유유연제, 청소세제, 주방세제, 샴푸, 트리트먼트, 염모제, 보디워시, 보디로션, 클렌징 등 총 290여 품목에 대해 아무거나 2개 구매 시 50% 할인해 준다. 상세 내용은 점포 고지물을 참조하면 된다.
10월 고래잇 페스타에는 가공·생활용품 등 생필품 반값 할인 행사도 풍성하다. 10월 6일까지 군만두·물만두·왕만두, 국산 두부, 고추장·된장·쌈장, 냉장 햄·소시지·맛살, 생치즈·슈레드치즈·스트링치즈, 냉동 피자, 냉동 핫도그 등 70여 가지의 인기 가공식품과 미용티슈, 핸드워시, 분말세제, 하기스 기저귀, 멀티탭, 3M 청소용품·주방용품, 조리도구, 지퍼락 지퍼백, 스포츠 브랜드 양말, 등산의류·용품 등 80여 가지의 생활 필수품목을 2개 이상 구매 시 50% 할인 판매한다.
추석맞이 가전·장난감 특가 행사도 고래잇 페스타 흥행에 힘을 보탠다. 10월 5일까지 삼성전자 LG전자의 에어컨, 냉장고, 세탁기, TV 등 대형가전 상품을 행사 카드로 전액 결제 시 300만, 500만, 700만, 1000만, 1500만 원 금액에 대해 각각 10만, 20만, 30만, 50만, 80만 원 신세계상품권을 증정한다. 행사 카드는 이마트e카드, 삼성카드, KB국민카드, 신한카드, 현대카드, 롯데카드 등이다.
추가로, 냉장고와 김치냉장고 동시 구매 시 최대 30만 원 상당의 혜택을 받을 수 있으며, 으뜸효율 1등급 가전제품에 대해 10% 환급까지 받을 수 있다. 상세 내용은 점포 고지물을 참조하면 된다.
이 외에, 10월 7일까지 레고 140여 종에 대해 최대 50% 할인해주는 특가 행사도 놓칠 수 없다.
10월 고래잇 페스타는 고객 참여 형태의 증정 행사도 강화했다. 고래잇 페스타 행사 기간 중 이마트 앱에서 스탬프카드 생성 후 6개 스탬프 적립 시 고래잇 담요를 받을 수 있다. 3만 원당 스탬프 1개가 적립되는 형식이다. 또, 10만 원 이상 결제 시 선착순 15만 명에게 고래잇 e머니 5000점을 증정한다. 상세 내용은 이마트앱 이벤트 페이지를 참조하면 된다.
이마트 정양오 전략마케팅본부장은 “이마트가 10월에도 압도적인 가격과 이마트에서만 볼 수 있는 다양한 단독 상품을 선보이는 고래잇 페스타를 진행해 고객이 받을 수 있는 혜택을 최대화했다”며 “앞으로도 이마트는 ‘고객 제일’이라는 원칙하에 전략적 가격 투자를 지속해 고객들이 실질적으로 체감할 수 있는 강력한 혜택을 선보일 것”이라고 밝혔다.
