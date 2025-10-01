추석 연휴 즐길거리 가득한 ‘문화 체험’장으로 변신한 쇼핑몰

긴 명절 연휴를 앞두고 설레는 요즘입니다. 연휴 기간에 가족, 연인, 친구들과 어디를 갈지 고민 중이라면 도심 쇼핑몰도 선택지가 될 수 있을 것 같습니다. 주요 쇼핑몰들은 추석 기간에도 문을 열고 방문객을 위한 다양한 행사를 준비하고 있습니다.
롯데물산은 롯데월드타워·몰에서 산리오캐릭터즈·디즈니 협업 행사를 엽니다. 롯데월드 아쿠아리움에서는 산리오캐릭터즈와 손잡고 11월 30일까지 여러 행사를 진행합니다. 기념사진을 남길 수 있는 ‘한교동 라이브캐릭터 그리팅’은 10월 26일까지 매주 주말과 공휴일(개천절 제외) 하루 세 차례 아쿠아리움 메인 수조에서 열립니다.
롯데월드타워 전망대 서울스카이에서는 11월 30일까지 월트디즈니컴퍼니코리아와 함께 ‘서울스카이에서 만나는 디즈니 K-헤리티지’를 선보입니다. 롯데월드타워 121층에는 한국 전통 의상과 장신구를 착용한 ‘미키와 친구들’이 기와집에서 한옥 스테이를 즐긴다는 설정의 체험형 공간 ‘미키와 친구들의 기와집’이 마련됐습니다. 입장객은 두루마기와 갓을 착용할 수 있습니다. 서울 가장 높은 곳에서 열리는 작은 음악회 ‘오픈 스테이지 in 서울스카이’가 10월 6∼8일 매일 오후 6시에 열립니다. 롯데월드몰, 아쿠아리움, 서울스카이는 연휴 기간 정상 영업하고 추석 당일만 롯데월드몰은 정오에 문을 엽니다.
스타필드도 추석을 앞두고 K굿즈부터 홍콩 만화 전시까지 각국의 문화를 느낄 수 있는 행사를 마련했습니다. 스타필드 코엑스몰은 10월 5일까지 ‘한국 문화 상품 굿즈’ 팝업스토어를 엽니다. 경북 경주 석굴암을 고스란히 옮겨 놓은 듯한 ‘석굴암 조명’으로 눈길을 끈 스튜디오 점선면의 팝업스토어에서는 대표 상품인 석굴암 조명과 함께 다보탑을 직접 조립해 볼 수 있는 ‘3D 프린팅 키트’, 본존불 모형, 키링 등을 선보입니다. 현장에는 높이 1.2m의 석굴암 오브제와 석굴암 조명 제작 과정을 관찰할 수 있는 라이브 존이 설치됐습니다.
스타필드 하남에서는 10월 9일까지 ‘홍콩 만화 문화전’이 열립니다. 홍콩의 대표 무협물 ‘풍운’을 그린 마윙싱(마영성), 홍콩 인기 어린이 만화가 컹치킷(강지걸) 등 유명 홍콩 만화가 19인의 작품 100여 점을 볼 수 있습니다. 10월 5일에는 한국민속촌 출신 배우들로 구성된 ‘조선즈’가 스타필드 내부를 다니며 흥겨운 퍼레이드를 펼칠 예정입니다.
