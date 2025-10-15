호빵부터 호떡, 군고구마까지… 쌀쌀해진 날씨에 ‘이른 월동 간식’ 어때요

일교차가 10도 안팎으로 벌어지며 부쩍 쌀쌀한 바람이 부는 요즘입니다. 이맘때면 어김없이 뜨끈한 길거리 간식이 생각나죠. 벌써부터 거리 곳곳에는 붕어빵, 호떡 등 김이 모락모락 나는 간식들이 하나둘 등장하고 있습니다. 이번 주 ‘이주의 픽’에서는 유통가에서 일찍 준비한 겨울 간식들을 소개합니다.
오뚜기는 집에서도 길거리 간식을 간편하게 즐길 수 있는 냉동 호빵 2종을 출시했습니다. ‘발효증숙 단팥호빵’과 ‘발효증숙 야채호빵’인데요. 단팥호빵은 통팥을 사용해 진한 단맛을 냈고, 야채호빵은 7가지 채소와 돼지고기를 조합해 풍부한 맛을 살렸습니다. 이번 제품은 발효·증숙 공법을 적용해 쫄깃하고 푹신한 식감을 구현한 것이 특징입니다. 기존 실온 보관 제품과 달리 냉동 형태로 출시해 장기간 보관해두고 먹기에도 좋습니다.
SPC삼립의 삼립호떡은 프랜차이즈 피자 브랜드 ‘잭슨피자’와 손잡고 색다른 ‘피자맛 호떡’을 선보였습니다. 정통 미국식 수제 피자 브랜드로 알려진 잭슨피자와의 협업으로 탄생한 이번 제품은 ‘삼립호떡 잭슨 치즈버터 꿀호떡’인데요. 삼립호떡의 국내산 꿀 필링에 치즈와 가염버터를 더해 달콤짭조름한 풍미를 살린 ‘치즈버터 꿀호떡 피자’를 호떡 스타일로 담아낸 제품입니다. 잭슨피자의 바질과 치즈로 가득한 시그니처 메뉴 ‘레전드 피자’를 호떡으로 빚은 ‘삼립호떡 바질피자 호떡’도 함께 내놨습니다.
프랜차이즈 카페도 겨울 간식 준비에 나섰습니다. 이디야커피는 꿀호떡, 팥붕어빵, 슈크림붕어빵, 콘치즈계란빵, 옥수수찰빵 등으로 구성된 ‘동절기 간식 5종’을 출시했습니다. 2020년부터 길거리 간식 콘셉트 메뉴를 이어온 이디야커피는 이번 시즌에 ‘옥수수 찰빵’을 추가했는데요. 쫄깃한 찹쌀빵에 옥수수와 부드러운 크림치즈를 더해 달콤하고 고소한 맛을 살렸습니다.
김이 모락모락 나는 따뜻한 간식을 한입 먹으면 쌀쌀한 바람도 잠시 잊게 되죠. 올가을엔 유통가가 준비한 간식으로 집과 카페에서 겨울 맛을 미리 즐겨보는 게 어떨까요.
