‘독립생활’ 에버랜드 쌍둥이 판다 새 보금자리 내달 3일 오픈

국내에서 태어난 첫 쌍둥이 판다인 루이바오와 후이바오가 새 보금자리에서 에버랜드 관람객들을 만난다.
에버랜드는 추석 연휴 첫날인 다음달 3일 루이바오와 후이바오가 지낼 ‘판다 세컨하우스(Panda 2nd House)’를 공개한다고 28일 밝혔다. 판다 세컨하우스는 독립기에 들어선 쌍둥이들을 위해 조성된 공간으로, 약 1200㎡ 부지에 실내외 방사장과 내실 등을 갖췄다.
통상 판다는 생후 1년 6개월에서 2년이 지나면 엄마와 분리돼 단독 생활을 이어간다. 2023년 7월 태어난 쌍둥이들은 8월 중순부터 엄마 아이바오와 떨어져 생활하고 있다. 이달 19일부터는 판다 세컨하우스로 이동해 적응 중이다.
이번 공간 확장으로 관람객들은 판다 세컨하우스에서 루이바오와 후이바오를, 판다월드에서는 아이바오와 러바오를 운영 시간 내내 볼 수 있게 됐다. 기존에는 쌍둥이들이 오전, 오후로 나뉘어 아이바오와 교대로 방사장에 나왔었다.
에버랜드는 이번 판다 세컨하우스 공개를 기념해 오픈 당일 관람객 중 선착순 3000명에게 본인 이름이 새겨진 친구증 카드를 제공할 예정이다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0