농협, ESG·사회공헌위원회 출범… 자원순환 업무협약으로 실행력 강화

농협중앙회는 26일 서울 중구 본관에서 ‘2025년 제1차 범농협 ESG·사회공헌위원회’를 열고 ESG 경영 전략과 사회공헌 활동 성과를 공유했다고 밝혔다.
이번 회의에서는 대내외 ESG 전문위원을 위촉하고 향후 추진 전략 수립을 위한 의견 수렴이 이뤄졌다.
농협은 지난해 폐전자제품 30여 톤을 친환경적으로 배출해 약 100톤(tCO2e)의 탄소 감축 효과를 거두고 농촌 일손돕기와 취약계층 지원, 재해 극복 지원금 전달 등 사회공헌 활동을 이어왔다. 농협 측은 “새로운 ESG 경영과 사회공헌으로 지속가능한 농업·농촌, 성장하는 지역사회”라는 비전을 바탕으로 새 정부 출범 이후의 정책 변화에도 선제적으로 대응할 계획이라고 설명했다.
위원회 종료 후에는 환경부 산하 비영리기관인 E-순환거버넌스와 ‘자원순환 및 ESG경영 실천을 위한 업무협약’을 체결했다. 협약을 통해 농협은 자원순환 활동을 확대하고 탄소 감축을 위한 실천을 강화할 방침이다.
지준섭 농협중앙회 부회장은 “위원회 운영과 협약을 계기로 ESG 경영의 실행력을 높이고 농업인과 국민이 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.
한편, 이번 위원회는 기존 ‘사회공헌위원회’와 ‘ESG추진위원회’를 통합해 새롭게 출범한 것으로 농협은 이를 통해 보다 체계적이고 실천적인 ESG 활동을 추진할 계획이다.
댓글 0