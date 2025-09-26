SPC파리바게뜨, ‘케데헌’ 효과에 활짝… 협업 제품 추가 출시

SPC그룹의 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’과의 협업을 이어간다.
파리바게뜨는 케데헌 속 주요 등장인물을 모티브로 한 제품을 잇달아 출시하면서 협업 라인업을 확장한다고 26일 밝혔다.
먼저 ‘헌트릭스 케이크’는 주인공 ‘헌트릭스’를 모티브로 한 케이크다. 부드럽고 고소한 치즈큐브와 상큼한 딸기 리치 콩포트가 조화로운 생크림 케이크다. 제품에는 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’ 등 주요 캐릭터의 사진이 각도에 따라 다르게 보이는 랜덤 렌티큘러 스티커도 동봉된다.
또한 호랑이 캐릭터 ‘더피’를 모티브로 한국의 전통 간식 약과와 쑥떡을 활용한 디저트를 선보인다. 버터 풍미 가득한 구움과자 ‘티그레(Tigré)’에 우리의 전통 간식 약과를 올려낸 ‘파바 약과 티그레’와 찰떡에 향긋한 우리 쑥의 풍미가 어우러진 ‘파바 쑥떡쿠키’다. 두 제품에도 랜덤 렌티큘러 스티커 1매가 동봉된다.
과일 풍미를 담은 간식빵도 있다. ‘헌트릭스’의 대표곡 ‘골든’을 형상화한 ‘촉촉한 골든 바나나 케이크’와 사자 보이즈의 대표곡 ‘소다팝’의 무대 의상을 연상시키는 ‘촉촉한 핑크 딸기 케이크’가 있으며, 두 제품에는 케데헌 랜덤 씰스티커 1매가 동봉된다.
파리바게뜨 관계자는 “지난 2일에 출시된 케데헌 첫 협업 제품이 폭발적인 인기를 얻었다. 이번 제품들도 케데헌의 세계관과 등장하는 캐릭터들의 매력을 잘 담아낸 만큼 제품을 통해 색다른 즐거움을 느껴보시길 바란다”라고 말했다.
한편 파리바게뜨는 이달 2일 케데헌과 공식 협업을 발표한 후 △소다팝 케이크 △골든 버터번 △치즈가 부드러운 시간 △파바 곶감 파운드 △제주쑥 오메기빵 △골든 소보루번 △행운의 단팥빵 등을 제품을 선보였다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
