한화 건설부문, 이천에 ‘포레나 도서관 104호점’ 개관

한화 건설부문은 25일 경기도 이천시 새생명의집에서 ‘포레나 도서관 104호점’을 개관했다고 26일 밝혔다. 이날 행사에는 박영서 새생명의집 원장과 시설 관계자, 한화 건설부문 및 서울특별시장애인복지시설협회 임직원들이 참석해 개관을 함께 축하했다.
포레나 도서관 조성사업은 한화 건설부문의 대표 사회공헌활동으로 전국 사회복지시설 내 유휴 공간을 리모델링하고 도서를 기부해 독서 공간을 마련하는 프로그램이다.
한화에 따르면 이 사업은 2011년 서울시장애인복지시설협회와 협력해 시작한 이래 15년간 꾸준히 이어지고 있고 임직원 봉사 누적 참여 시간은 6900시간을 넘어섰다고 한다. 한화 건설부문은 매년 신규 도서를 지원하며 복지시설의 독서 환경 개선과 지역사회와의 상생을 실천해왔다.
이번에 마련된 도서관은 약 40여 명의 중증장애인이 생활하는 새생명의집에 들어섰다. 그동안 지역 내 도서관과의 거리가 멀어 충분한 독서 기회를 얻기 어려웠던 이용자들을 위해 한화 건설부문은 노후화된 휴게 공간을 리모델링하고 책장, 집기, 도서를 비치해 누구나 편리하게 이용할 수 있는 쾌적한 공간으로 탈바꿈시켰다고 전했다. 임직원 봉사자들도 공사와 정리에 직접 참여하며 의미를 더했다고 한다.
새 도서관은 단순한 독서 공간을 넘어 독서교실, 북토크 등 다양한 문화 프로그램 운영 거점으로 활용될 예정이다. 이를 통해 시설 이용자들은 독서뿐 아니라 글쓰기, 그림 그리기 등 창의적 활동에도 참여할 수 있는 기회를 얻게 된다.
박영서 새생명의집 원장은 “도서관은 모든 이에게 열려 있는 배움의 터전이자 소중한 기반”이라며 “이용인들이 자유롭게 책을 읽고 상상력을 키우며 꿈을 넓혀가는 공간이 되기를 기대한다”고 말했다.
전창수 한화 건설부문 인사지원실장은 “포레나 도서관은 단순한 공간 지원을 넘어 지역사회와 함께 성장해 온 사회공헌 활동”이라면서 “김승연 한화그룹 회장의 경영철학인 ‘함께 멀리’ 정신을 바탕으로 앞으로도 포레나 도서관 사업을 지속해 나가겠다”고 전했다.
댓글 0