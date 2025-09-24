한국필립모리스, 환경재단과 ‘쓰담필터’ 캠페인 전국 확대… 지원률 3배↑

한국필립모리스가 환경재단과 함께 ‘쓰담필터 캠페인’을 전국으로 확대한다고 24일 밝혔다.
쓰담필터 캠페인은 도심 내 빗물받이 청소를 통해 해양 오염 방지 및 올바른 쓰레기 처리 인식을 위한 캠페인이다. ‘서울이 깨끗해지면 바다도 깨끗해진다’라는 슬로건 아래 시민 주도 환경정화 활동으로 자리매김하고 있다. 특히 아트워크 활동을 병행해 쓰레기 무단투기 방지와 시민 인식 개선도 이끈다.
이번 캠페인은 서울을 넘어 부산, 제주 등 전국 각지로 활동 범위를 확대했다. 올해 지원율은 전년 대비 3배 이상 증가했으며, 총 465명의 시민 크루들이 9월부터 12월까지 4개월간 활동할 계획이다.
지난 20일 충무로 일대에서 열린 올해 첫 활동에는 33명의 시민 크루들이 참가해 빗물받이 청소, 아트워크 활동 등을 진행했다. 이번 행사는 시민들이 직접 환경 보호에 참여하며 실천의 중요성을 체험하는 계기가 되었다.
특히 이번 캠페인은 ‘모두모아 캠페인’과 연계해 진행된다. 모두모아 캠페인은 사용한 아이코스 기기를 수거해 환경에 부정적 영향을 최소화하는 방향으로 처리하거나, 자원으로 재활용하는 등 적절한 절차에 따라 처리하는 소비자 참여형 캠페인이다. 한국필립모리스는 다양한 지속가능성 프로그램과의 연계를 통해 환경 보호 실천과 자원순환 문화 정착에 기여하고 있다.
한국필립모리스 관계자는 “도심 쓰레기로 인한 해양 오염 문제에 대응하고자, 환경재단과 함께 쓰담필터 캠페인을 전국으로 확대하게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 시민들이 일상 속에서 자원순환의 가치를 체감하고, 지속가능한 환경 실천에 자발적으로 참여할 수 있도록 기여하겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
