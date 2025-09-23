농어촌공사, 생태체험 학습장 조성… 사내벤처 방초소년단 ‘재배 신공법’ 개발

지역 주민·기관과 함께 잡초 방제와 생태 교육 병행
한국농어촌공사는 23일 나주시 산포면 산포초등학교에서 ‘ESG 생태체험학습장’ 조성을 위한 화이트 클로버 모종 이식 행사를 열었다고 밝혔다. 이번 행사에는 공사 임직원과 지역 주민, 산포면 행정복지센터를 포함한 110여 명이 참여했다.
화이트 클로버로 잡초 억제하고 사회적 가치 창출
110여 명 참여해 나주 산포초에 2000판 식재
사내벤처 ‘방초소년단’ 주도 사회공헌 확대
공사 사내벤처팀인 ‘방초소년단’은 화이트 클로버 초생재배 농법을 활용한 생태적 잡초 방제 서비스를 추진 중이다. 화이트 클로버가 땅을 촘촘히 덮는 특성을 이용하여 저수지 제당, 태양광 발전소, 학습장 등에서 잡초 발생을 줄이고 예초 비용 부담을 완화한다. 동시에 꿀벌 밀원 역할과 경관 조성 등 다양한 사회적 효과도 기대할 수 있다.
이번 행사에서는 화이트 클로버 모종 2000판이 산포초등학교 일대에 식재됐다. 이 사업은 한국농수산식품유통공사, 농림식품기술기획평가원, 한국농촌경제연구원 등 여러 기관과 협력해 광주 사회복지공동모금회를 통한 모금으로 진행됐다.
한국농어촌공사는 앞으로도 방초소년단을 중심으로 생태적 잡초 방제와 연계한 사회공헌 활동을 지속할 계획이다. 박형근 방초소년단 팀장은 “화이트 클로버를 활용한 이번 생태체험장은 사회공헌에 적용된 첫 사례다. 많은 이들이 생태 체험을 통해 잡초 방제의 사회적 가치를 배우는 기회를 넓혀 가겠다”고 말했다.
