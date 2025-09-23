점점 더 비싸지는 스마트폰…애플 아이폰, 전세계 평균가 140만원 갈 듯

올해 370달러인 스마트폰 ASP, 2029년엔 412달러 도달 전망
북미·중국 시장의 프리미엄화와 AI 및 폴더블폰 확산 등 영향
애플 ASP 1000달러 육박 전망…삼성은 중저가폰으로 제한적 성장
전세계 스마트폰 ASP(평균판매단가)가 점점 올라가면서 애플 아이폰의 경우 4년 뒤 1000달러(약 139만원)에 육박할 것으로 예상됐다. 전세계 스마트폰 ASP가 50만~60만원이라는 점을 고려하면 아이폰만 홀로 2배 이상의 가격대가 매겨진 셈이다. 특히 아이폰을 비롯한 전체 스마트폰의 평균 판매가 인상 현상은 생성형 AI와 폴더블폰의 확산 등이 영향을 미치는 것으로 나타났다.
23일 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 357달러(약 50만원)였던 스마트폰 시장의 ASP는 올해 370달러(약 52만원), 2029년에는 412달러(약 57만원)에 도달할 것으로 예상됐다.
연평균 3%의 꾸준한 성장률이다. 이러한 ASP 상승은 단순히 프리미엄 모델의 판매 증가 뿐만 아니라 5G 보급 확대와 보급형 기기에서도 첨단 기능을 선호하는 소비 트렌드가 맞물린 결과로 풀이된다.
◆올해도 전세계 폰 시장 출하량 성장률 낮지만…ASP 증가로 매출 성장세 유지
카운터포인트는 코로나19 팬데믹, 공급망 불안정, 관세 변동성 등 수년 간의 혼란을 겪었던 스마트폰 시장이 점차 정상화 단계에 진입하고 있는 것으로 보인다고 분석했다.
올해 전세계 스마트폰 출하량은 당초 예상보다 낮은 2.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 이는 출하량 둔화의 원인으로 지목된 가격 상승, 공급망 재편, 거시경제적 압력 등이 영향을 미친 결과다.
그러나 출하량보다 ASP가 더 빠르게 증가하면서 전체 시장 매출은 성장세를 이어갈 전망이다. 카운터포인트는 올해 스마트폰 시장 매출이 전년 대비 약 6% 증가할 것으로 예상했다. 장기적으로는 이같은 성장세가 유지돼 2029년에는 연간 글로벌 스마트폰 매출이 5640억 달러(약 786조원)에 이를 것으로 내다봤다.
카운터포인트는 향후 스마트폰 시장이 올 하반기부터 내년까지 더욱 안정될 것이며, ASP 상승과 판매량 안정화가 매출 확대를 지속적으로 뒷받침할 것이라고 진단했다. ◆북미 시장은 이미 프리미엄폰이 주류…중국도 프리미엄 전환 가속화
글로벌 스마트폰 시장 ASP 상승을 이끄는 주요 지역으로는 북미와 중국이 꼽힌다. 북미 시장의 경우 이미 프리미엄 기기가 주류를 이루고 있어 추가적인 ASP 급등보다는 꾸준한 성장세를 보이며 글로벌 ASP를 높은 수준으로 유지하는 역할을 할 것으로 보인다.
북미 시장의 올해 ASP는 관세 전가에 힘입어 전년 대비 7% 상승할 것으로 전망된다. 애플의 프리미엄 모델과 통신사의 공격적인 프로모션, 폴더블폰 판매량 증가 등이 ASP를 끌어올릴 것으로 보인다.
중국 시장 역시 ASP 상승에 힘을 보태고 있다. 올해 중국 스마트폰 ASP는 전년 대비 3.6% 성장할 것으로 예상된다. 화웨이, 오포, 비보 등 중국 제조사들이 프리미엄화를 주도하고 있으며, 애플의 프로 모델 판매 호조의 영향도 적지 않다. 카운터포인트는 장기적으로 중국의 프리미엄 시장 전환이 글로벌 ASP 상승을 견인하는 중요한 축이 될 것이라고 전망했다.
인도 시장의 경우 올해 ASP는 250달러(약 35만원) 미만 수준에 머물겠지만, 피처폰에서 스마트폰으로의 전환과 농촌 지역 수요 증가에 힘입어 2029년에는 287달러(약 40만원)까지 상승할 것으로 예상된다.
◆애플은 ASP 1000달러 육박 전망…삼성은 중저가 시장 노출이 ASP 상승 제한
브랜드별로 보면 애플이 프리미엄 ASP의 핵심적인 역할을 할 것으로 전망된다. 올해 919달러(약 128만원)였던 애플의 ASP는 2029년 1000달러에 근접할 것으로 보인다.
애플은 보급형 모델인 아이폰e와 초슬림 에어 라인업으로 신흥 시장을 공략하며 출하량을 늘리고, 동시에 프로 모델로 하이엔드 시장 입지를 굳히는 투 트랙 전략을 활용하고 있다. 내년으로 예상되는 첫 폴더블 아이폰 출시도 ASP를 끌어올리는 중요한 요인이 될 것으로 보인다.
삼성전자의 ASP도 꾸준한 수준을 유지할 전망이다. 카운터포인트는 삼성전자가 올 상반기 플래그십 모델의 부진으로 전체 ASP가 다소 하락할 수 있지만, 폴더블폰과 생성형 AI 기술 도입이 장기적인 성장을 뒷받침할 것이라고 분석했다. 다만 신흥 시장에서는 중저가 모델 비중이 높아 ASP 상승에 제한적인 요소로 작용할 가능성도 있다.
샤오미, 오포, 비보 등 다른 안드로이드 기반의 중국업체들도 프리미엄화 전략을 추진하고 있으나, 올해는 중국 내 수요 부진 등으로 ASP 성장이 다소 제한적일 것으로 예상됐다. 카운터포인트는 스마트폰 ASP 상승의 주 원인으로 생성형 AI와 폴더블폰을 지목했다. 생성형 AI 스마트폰의 등장으로 기기당 부품 원가(BoM)가 약 40~60달러 상승하며 초기 가격 상승을 이끌었다는 분석이다.
특히 카운터포인트는 향후 AI 기술이 성숙해지면 소비자들은 단순히 원가 상승이 아닌 AI 기능에 대한 가치를 인정하고 비용을 지불할 것이라고 낙관하기도 했다.
폴더블폰 또한 전체 출하량에서 차지하는 비중은 2% 미만이지만, 높은 판매 단가로 인해 시장 전체 ASP를 끌어올리는 역할을 하고 있다. 2026년 말 예상되는 애플의 폴더블 아이폰 출시는 ASP 상승을 촉발하는 동시에 업계의 폴더블폰 기준을 재설정하는 계기가 될 것으로 보인다.
카운터포인트는 “관세 변동성 완화, 공급망 안정화와 더불어 프리미엄 스마트폰, 생성형 AI, 폴더블폰의 확산이 스마트폰 시장의 완만한 상승 모멘텀을 유지할 것”이라며, “폭발적인 성장은 아니지만 거시경제적 역풍에도 ASP가 꾸준히 상승하는 정상화된 성장이 나타날 것”이라고 전했다.
