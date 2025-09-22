코스피, 장중 3481선 터치하며 최고치 또 경신…삼성전자 52주 신고가

미국발 훈풍에 힘입어 코스피가 장중 3480선을 넘어 또다시 사상 최고치를 경신했다. 삼성전자는 8만2000원을 돌파하며 52주 신고가를 새로 썼다.
22일 오전 9시 25분 기준 코스피는 전 거래일보다 19.24포인트(0.56%) 오른 3464.48에 거래되고 있다. 이날 0.54% 상승 출발한 코스피는 장중 3481선까지 오르며 장중 신고가 기록을 다시 썼다.
유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1892억원, 1565억원을 순매수 중이며, 개인은 3218억원을 순매도 하고 있다.
업종별로는 기계·장비(1.64%), 전기·전자(1.53%), 전기·가스(1.36%), 의료·정밀기기(1.00%) 등이 상승하고 있다. 반면 IT서비스(-0.86%), 통신(-0.78%), 금속(-0.62%), 부동산(-0.47%) 등은 하락세다.
시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자(3.39%)를 비롯해 LG에너지솔루션(0.72%), 삼성전자우(2.02%), KB금융(0.26%), HD현대중공업(1.62%), 현대차(0.93%), 두산에너빌리티(3.62%) 등이 강세를 보이고 있다. 반면 SK하이닉스(-0.42%), 삼성바이오로직스(-0.49%), 한화에어로스페이스(-1.08%) 등은 하락세다.
같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 8.00포인트(0.93%) 오른 871.11를 기록 중이다. 개인 홀로 1636억원을 순매수하고 있고, 기관과 외국인이 각각 601억원, 836억원을 순매도 하고 있다.
알테오젠(9.21%), 에코프로비엠(1.09%), 에코프로(1.11%), 레인보우로보틱스(1.13%), 삼천당제약(12.78%) 리가켐바이오(0.59%)가 상승 중이다. 반면 펩트론(-0.35%), 파마리서치(-1.68%), 에이비엘바이오(-1.85%), HLB(-0.51%)가 하락세다.
한편 지난 19일(현지시간) 미국 3대 주요 지수는 모두 사상 최고치를 경신했다. 이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 172.85포인트(0.37%) 오른 4만6315.27에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 32.40포인트(0.49%) 오른 6664.36, 나스닥지수는 160.75포인트(0.72%) 상승한 2만2631.48로 거래를 마쳤다.
