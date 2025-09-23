11월 7일까지 ‘주식투자 레벨업 챌린지’… 수익률 따라 자동으로 상위그룹으로 ‘업’

삼성증권은 9월 29일부터 11월 7일까지 고객의 성공적인 투자를 응원하는 ‘주식투자 레벨업 챌린지’를 개최한다고 밝혔다.
이번 투자 대회는 게임처럼 단계별로 도전하는 ‘레벨업 구조’로 진행되며 참가자들은 대회 참가 신청 한 번으로 국내·해외 주식 투자 경험을 쌓는 동시에 상금 및 다양한 혜택을 받을 수 있다. 참가 신청은 지난 15일 시작했으며 11월 2일까지 가능하다. 대회는 총 세 단계로 구성된다. 먼저 레벨1은 국내 또는 해외 주식시장에서 누적 수익률 1%를 초과한 고객 모두에게 모바일 상품권 3000원권을 증정한다.
레벨2는 국내와 해외 주식시장 모두에서 누적 수익률 2%를 초과한 고객에게 총 7000만 원의 상금을 달성자 수만큼 균등하게 나눠 달러로 지급한다. 이어 레벨3은 국내와 해외 주식을 합산한 누적 수익률 상위 300명에게 순위별로 상금을 제공한다. 1위부터 100위까지는 각 20만 원, 101위부터 300위까지는 각 15만 원이 지급된다. 단 기초자산 100만 원 보유 및 국내·해외 주식 100만 원 이상 거래 조건을 충족해야 하며 수익률은 챌린지 종료일인 11월 7일 기준으로 산정된다.
한편 레벨업 챌린지와 함께 다양한 특별 이벤트도 마련됐다. 사전 참가 기간(9월 15∼28일) 내 참가 신청한 후 사전 신청 마감일인 9월 28일까지 주식과 현금 자산을 합산해 100만 원 이상 보유한 고객 전원에게 커피 쿠폰을 지급하는 ‘얼리버드 신청 이벤트’가 진행된다.
또한 챌린지 시작일인 9월 29일 대비 종료일인 11월 7일 코스피지수 종가가 상승한 경우 레벨2 조건을 충족한 고객 가운데 500명을 추첨해 3만 원 쿠폰을 증정하는 ‘국장 상승 기원 이벤트’도 진행된다.
삼성증권 관계자는 “이번 실전 투자대회는 초보 투자자부터 경험이 많은 투자자까지 다양한 고객이 즐겁게 참여할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 고객의 성공적인 투자 여정을 지원하는 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
주식투자 레벨업 챌린지 이벤트 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 ‘엠팝(mPOP)’을 참고하거나 패밀리 센터에 문의하면 된다.
