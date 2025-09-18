미스릴, 중기부 장관 표창 …“AI 산업안전 혁신 공로”

AI 산업안전 솔루션 전문기업 ㈜미스릴(대표 조정현)이 지난 10일 산업 현장의 중대재해 예방과 안전 혁신에 기여한 공로를 인정받아 중소벤처기업부 장관(한성숙) 표창을 수상했다.
미스릴은 국내 최초 산업안전 분야에 특화된 AI 전문 기업으로, 자체 개발한 산업안전 솔루션 ‘가디언-알파(Guardian-Alpha)’를 통해 국내 산업현장의 안전관리를 선도해오고 있다.
Vision-Language Model(VLM) 등 차세대 AI 기술을 접목하여, 현실세계 데이터를 실시간으로 연결하고 분석하며 ‘K-팔란티어’라는 수식어에 맞게 기업과 현장의 문제를 해결하고 있다.
미스릴은 글로벌 시장에서도 의미 있는 성과를 거두고 있다. 지난 7월, 이집트 최대 전력·에너지 기업인 Elsewedy Electric, 이집트 국영 방산기업 AOI(Arab Organization for Industrialization)와 각각 MOU를 체결하며, 중동·아프리카 지역 산업안전 AI 시장 진출의 교두보를 마련했다. 또 인도네시아, 일본 등 아시아 주요 국가 기업들과도 수출 협의 및 POC(Proof of Concept)를 활발히 진행 중이다.
이번 표창을 대리 수상한 유지환 미스릴 부사장은 “지금의 AI기술을 더 폭넓게 적용하여 국내 모든 산업 및 공사 현장에서 중대재해를 줄여 나가기 위해 노력해 나가겠다” 고 밝혔다.
