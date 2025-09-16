故이건희 단독주택 228억에 팔려…매수자 강나연은 누구?

고(故) 이건희 삼성전자 선대회장이 소유했던 서울 용산구 이태원 단독주택이 강나연 태화홀딩스 회장과 그의 자녀 명의로 매입된 것으로 확인됐다. 1984년생인 강 회장은 2014년생 자녀와 공동명의로 주택을 사들였다.
16일 법원 등기부등본에 따르면 강 회장은 6월 13일 이태원동 소재 단독주택을 228억 원에 매입했다.
이 단독주택은 이건희 회장이 2010년 새한미디어로부터 약 82억 원에 매입했다가 2020년 이 회장의 별세 후 유족 4인이 상속받았다. 홍라희 리움미술관 명예관장, 이재용 삼성전자 회장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장이 공동명의로 보유하다가 올해 초부터 매각을 추진해 온 것으로 알려졌다.
해당 주택의 대지면적은 약 1073㎡(325평), 연면적은 496㎡(150평) 규모다.
강 회장은 이달 12일 잔금을 치러 소유권 이전을 마쳤다. 별도의 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금으로 거래가 이뤄진 것으로 추정된다.
강 회장과 자녀 A 씨는 공동명의로 소유권을 나눴다. 강 회장은 지분 85%, A 씨는 15%를 각각 보유하고 있다.
강 회장은 2013년 에너지·철강 트레이딩 전문기업인 태화홀딩스를 설립한 인물이다. 러시아, 인도네시아, 호주 등에서 원자재를 들여와 아시아 시장에 공급하는 트레이딩 사업을 하고 있다. 최근 3년간 매출은 2022년 2733억 원, 2023년 3376억 원, 2024년 4055억 원 등이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
