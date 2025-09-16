서울 삼계탕 평균 가격 1만8000원…자장면은 7500원대

지난달 서울 지역 삼계탕 한 그릇 평균 가격이 1만8000원으로 올랐다.
16일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 서울에서 삼계탕 외식비 평균 가격은 지난달 1만8000원으로 전달의 1만7923원보다 77원 올랐다.
삼계탕 가격은 2022년 8월 1만5462원에서 2023년 1월 1만6000원, 작년 7월 1만7000원 선을 넘었고 지난달 1만8000원으로 오르면서 3년 동안 평균 2500원이 올랐다.
지역별 가격을 보면 서울이 1만8000원으로 가장 비쌌고 전북(1만7400원), 광주(1만7200원), 경기(1만7138원) 순이었고 충북(1만5143원)이 가장 저렴했다.
지난달 서울지역 자장면 가격도 7500원에서 7577원으로 올랐다. 서울지역 자장면값은 2022년 4월 6000원대에서 올해 7500원대까지 뛰었다.
반면 서울지역 삼겹살 1인분(200g) 가격은 2만639원에서 2만571원으로 68원 내렸다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
