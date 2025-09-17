이알하나, 공감대상 및 복지부 장관상 수상

[2025 국민공감대상] 소비자신뢰브랜드 부문
시나몬랩이 출시한 여성 갱년기 건강기능식품 ‘이알하나(ER Hana)’가 동아일보 주최 ‘2025 국민공감대상’에서 소비자신뢰브랜드 부문 가운데 프리미엄 여성 갱년기 영양제 분야 수상 기업으로 선정됐다. 동시에 정부 부처가 후원하는 이번 행사에서 보건복지부 장관상까지 수상하며 제품의 우수성과 사회적 가치를 공식적으로 인정받았다.
㈜시나몬랩 ‘이알하나’
이알하나는 국내 최초로 식품의약품안전처 개별 인정을 받은 여성 건강 원료 ‘ERr731’을 적용한 초소형 정제를 선보이며 소비자의 신뢰를 구축해 왔다. 하루 4㎎ 한 알만으로 여성 갱년기 주요 증상 11가지가 섭취 4주 만에 완화되는 효능이 입증됐다. 안정성과 복용 편의성까지 갖추며 여성 특화 건강기능식품 시장에 새로운 기준을 제시했다.
이알하나는 롯데홈쇼핑과 CJ온스타일 방송에서 매진을 기록하고 온라인 스토어에서 소비자 평점 4.84점과 누적 300만 정 판매를 달성했다.
최근에는 중국 시장에 진출하며 글로벌 K-프리미엄 건강기능식품으로 성장 중이다. 이알하나 관계자는 “앞으로도 여성 삶의 질 향상을 위해 노력하며 글로벌 신뢰 브랜드로 성장해 나가겠다”라고 전했다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0