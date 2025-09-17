보육 교직원 마음건강 관리 호응

저출생이 심화되면서 영유아 보육의 중요성이 커지는 가운데 보육 교직원의 역할과 심리적 안정이 더욱 강조되고 있다. 한국보육진흥원(원장 조용남)은 영유아의 건강한 발달과 교직원의 전문성 강화를 위해 다양한 사업을 추진하며 안정적인 보육 환경 조성에 힘쓰고 있다. 특히 직무 특성상 스트레스와 감정노동에 노출되는 교직원을 대상으로 체계적인 심리 건강관리 프로그램을 운영하며 현장에서 호응을 얻고 있다.
대표 사업인 ‘마음성장 프로젝트’는 교직원의 심리 상태를 점검하고 문제 해결 역량을 높이는 맞춤형 지원 프로그램이다. 지역 탐방형 힐링열차, 비대면 치유, 힐링콘서트 등 다양한 활동이 마련돼 있으며 핵심은 3년에 걸쳐 개발된 ‘마음UP 검사’다. 올해부터 온라인으로 확대된 이 검사는 누구나 참여할 수 있고 상담·정서 프로그램과 연계된다. 2016년 시작된 이 프로젝트는 현재까지 누적 참여자가 22만 명을 넘어섰으며 전국적으로 확산세를 보이고 있다.
또한 한국보육진흥원은 교직원의 권익 보호를 위해 보육활동보호센터 ‘담풀’을 운영하고 있다. 조용남 원장은 “교직원의 전문성과 마음 건강이 곧 아이들의 성장 동력”이라며 “모두가 행복한 보육 환경 실현에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
