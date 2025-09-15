“케데헌 속 ‘통김밥’ 궁금해”… 편의점 해외결제 3배 가까이 껑충

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’의 흥행이 지속되면서, 애니메이션에 등장한 김밥이 한국을 찾는 외국인 관광객 사이에서 큰 인기를 끄는 모양새다.
15일 BGF리테일에 따르면 편의점 CU에서 최근 두 달간(7~8월) 해외 결제 수단 이용건수가 전년대비 185% 증가한 것으로 나타났다. 특히 해당 기간 해외 결제 수단 매출을 세부적으로 살펴보면, 김밥 매출이 전년대비 231% 증가했다.
김밥의 전체 매출 신장률(29%) 대비 7배나 높은 수치로, 방한 관광객들 사이 K푸드의 대표 메뉴인 김밥에 대한 높은 인기를 보여주는 대목이다. 그중에서도 공항, 호텔, 관광지 등 외국인 관광객 방문 빈도가 높은 점포 30곳의 김밥 판매를 살펴본 결과 편의점 김밥을 대표하는 불고기와 참치마요 제품이 높은 순위를 기록했다.
또한 △상온즉석식(143%) △라면(99%) △스낵(53%) △김치(38%) △김(23%) 등 카테고리 매출이 크게 늘었다. 한강라면, 편의점 치킨 등 K컬처를 경험하고자 하는 수요 덕에 후라이드(181%), 즉석라면(159%), 군고구마(119%) 등 즉석 조리 상품들의 인기도 높았다.
고객 반응에 맞춰 CU는 김밥 한 줄을 통째로 베어 먹는 ‘케이-통 소불고기’ 김밥을 선보이고 있다. 애니메이션 속 주인공이 한 줄짜리 김밥을 통째로 들고 먹은 것이 ‘김밥 한입 먹기 챌린지’와 각종 밈으로 인기를 끌면서 소비자들이 직접 경험해볼 수 있도록 기획한 것.
정재현 BGF리테일 간편식품팀장은 “최근 K컬처를 다룬 글로벌 화제작 덕에 외국인 관광객들 사이에서 편의점 김밥이 한국에서만 누릴 수 있는 특별한 경험으로 큰 호응을 얻고 있다”며 “CU는 앞으로도 국내외 메가 트렌드를 빠르게 파악해 특별한 소비 경험을 제공할 수 있는 상품과 마케팅을 선보일 것”이라고 말했다.
한편 한국관광공사 한국관광통계에 따르면 지난 7월 한 달 간 방한객은 전년 동기대비 23.1%나 증가한 173만 명을 기록했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
