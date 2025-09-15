금값 고공행진에 골드뱅킹 잔액 역대 최대

이달 골드바 판매액도 급증
국제 금값이 사상 최고치를 경신한 가운데 시중은행들이 판매하는 골드뱅킹, 골드바에도 뭉칫돈이 유입되고 있다. 대내외 불확실성 확대, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감 등으로 당분간 금값 상승이 지속될 것이란 전망이 나온다.
“당분간 금값 상승 이어질듯”
14일 금융권에 따르면 KB국민, 신한, 우리은행의 11일 기준 골드뱅킹 판매 잔액은 1조2367억 원으로 전월 말(1조1393억 원) 대비 974억 원 늘었다. 올해 들어 11일까지 증가액은 4545억 원에 달한다.
골드뱅킹은 은행 고객들이 통장 계좌로 금을 사고팔 수 있는 상품으로 은행 3곳만 판매 중이다. 3사의 골드뱅킹 잔액은 2023년부터 5000억∼6000억 원대를 유지하다 작년 하반기(7∼12월)부터 급증해 올 3월 처음으로 1조 원을 돌파했다.
5대 시중은행이 모두 판매하는 골드바도 반응이 좋다. 이달 1∼11일 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등의 골드바 판매액은 373억1700만 원이었다. 불과 열흘 남짓 만에 전월 총 판매액(373억7500만 원)과 비슷한 수준으로 뛴 셈이다. 은행권 관계자는 “현재 추세대로면 골드바 품귀로 판매가 중단됐던 올 2월(889억9300만 원)의 판매액을 넘어설 것 같다”고 했다.
금 관련 상품이 인기를 끄는 이유는 최고의 안전자산으로 꼽히는 금값이 급등하고 있어서다. 12일(현지 시간) 뉴욕선물거래소에서 금 현물 가격은 온스당 3,643.13달러로 사상 최대치를 경신했다. 황병진 NH투자증권 부장은 “미국의 관세 정책 불확실성과 연준의 금리 인하에 대한 시장의 기대로 금값이 계속 오르고 있다”며 “연준의 통화 정책이 완화 기조로 유지되는 한 금의 강세도 지속될 것”이라고 내다봤다.
