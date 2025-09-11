SK하이닉스, 네이버와 AI반도체 성능 최적화 협력

“실제 데이터센터 환경서 검증해야”
SK하이닉스가 네이버클라우드와 손잡고 인공지능(AI) 반도체 성능 검증과 최적화 작업에 나선다.
SK하이닉스는 10일 네이버클라우드와 업무협약(MOU)을 체결하고, 네이버클라우드의 대규모 데이터센터 인프라에서 AI 특화 메모리·스토리지 제품을 시험 운영한다고 밝혔다. 대상 제품은 컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)와 프로세싱 인 메모리(PIM) 등 SK하이닉스의 차세대 AI 특화 제품군이다.
SK하이닉스는 “글로벌 시장에서 기술 리더십을 강화하려면 실제 데이터센터 환경에서 검증된 제품 확보가 필수”라며 “협력을 통해 데이터센터 최적화형 AI 솔루션을 구현하겠다”고 밝혔다.
최근 생성형 AI 서비스 확산으로 추론 과정에서 처리되는 ‘토큰’ 사용량과 비용이 급격히 늘고 있다. 토큰은 AI가 학습, 생성, 추론을 위해 데이터를 쪼갠 최소 단위다. 이 때문에 데이터센터의 메모리 등 하드웨어와 소프트웨어 간 최적화가 서비스 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상했다.
안현 SK하이닉스 개발총괄 사장(CDO)은 “실제 상용 환경에서의 엄격한 검증을 거쳐, 글로벌 AI 생태계가 요구하는 최고 수준의 메모리 솔루션을 제공해 AI 메모리 선도 기업의 위상을 공고히 할 것”이라고 말했다.
