신세계백화점, 제주특별자치도와 업무 협약… 관광·특산물 알리기 앞장

신세계백화점은 10일 서울 서초구 본사에서 오영훈 제주특별자치도 도지사, 박주형 신세계 대표이사, 김선진 신세계백화점 영업본부장, 장수진 신세계백화점 상품본부장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양측은 특색 있는 제주 관광 자원을 전국적으로 알리고 지역 고부가가치 상품의 판로 확대에 힘쓰기로 했다. 신세계백화점은 프리미엄 관광 상품을 기획하고 제주 특산물 판매 채널을 다각화하며 스토리텔링 중심 홍보·마케팅을 중점적으로 추진할 방침이다.
우선 신세계백화점은 자체 여행 프로그램 ‘로컬이신세계’를 기반으로 프리미엄 제주 여행 상품을 선보인다고 설명했다. 여행 전 유명 셰프가 지역 식재료의 역사와 특성을 소개하는 ‘프리뷰 다이닝’을 마련하고 여행 후에는 전문가와 함께하는 워크숍을 통해 여행 경험을 심화할 계획이다.
또한 전국 신세계백화점 식품관에서는 제주 감귤·한라봉·천혜향을 비롯해 한우·흑돼지, 해녀가 직접 채취한 보말·뿔소라 등 제주 특산물을 소개하는 팝업 행사를 운영한다. 이외에도 아트 전시회, 미디어 캠페인 등 다양한 콘텐츠를 통해 제주 알리기에 나설 예정이다.
협약식 당일에는 임직원을 대상으로 ‘제주 고향사랑 기부제’ 이벤트도 진행됐다. 10만 원 기부 시 세액공제 혜택과 함께 3만 원 상당의 답례품을 제공했고 포토존을 운영해 참여를 독려했다.
박주형 신세계 대표이사는 “대한민국 대표 관광지인 제주와 뜻을 함께하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”면서 “로컬이신세계를 통해 축적한 경험을 기반으로 새로운 콘텐츠를 제공하고 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0