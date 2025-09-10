기록 깨고, 즐거움 더하고… 러닝 열풍의 중심 ‘런푸마팸’

요즘 러닝 열풍이 심상치 않습니다. 평일 저녁이나 주말 한강 러닝 트랙 곳곳에서 함께 달리는 무리를 쉽게 볼 수 있을 만큼 ‘러닝크루’ 문화가 러닝 열풍의 동력이 되고 있습니다. 혼자 뛰는 운동이라는 인식에서 벗어나 친구들과 함께 달리고 인증샷을 남기는 등 러닝크루 모임이 하나의 라이프스타일로 확산되고 있습니다.
이런 분위기 속에서 글로벌 스포츠 브랜드 푸마가 운영하는 러닝 코칭 프로그램 ‘런푸마팸(RUN PUMA FAM)’이 러너들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 지난해 3월 첫 기수를 시작한 이후 2년 만에 4기까지 운영되고 있습니다. 이번에도 치열한 경쟁을 거쳐 최종 80명이 선발됐습니다.
런푸마팸 4기는 7월 다섯째 주부터 6주 동안 서울 잠원 한강공원에서 진행됐습니다. 참가자들은 전문 코치진의 지도로 페이스 조절과 주법, 레이스 전략 등 실전 노하우를 배우며 훈련했고, 10월 12일 열리는 ‘2025 서울레이스’에서 개인 기록 경신에 도전합니다.
참가자 전원에게는 서울레이스 참가권과 함께 푸마의 대표 러닝화 ‘디비에이트 나이트로 엘리트 3(Deviate NITRO Elite 3)’ 패키지가 제공됐습니다. 이는 푸마의 혁신 기술인 ‘나이트로폼’이 적용돼 장거리에서도 발에 무리가 덜 가는 모델로, 기록 단축을 노리는 러너들에게 ‘필수템’으로 꼽힙니다.
서울레이스는 매년 서울 도심 주요 도로를 달리는 행사로 ‘하프 코스’와 ‘11km 코스’를 선택할 수 있습니다. 푸마는 서울레이스 공식 파트너로 러너 커뮤니티와 접점을 확대하고 있습니다. 인스타그램에서는 ‘#런푸마팸4기’ 해시태그가 수천 건 달리며 훈련 인증샷과 착용 후기를 남기거나 서울레이스에 대한 각오를 다지는 게시물이 쏟아졌습니다. 자연스럽게 푸마와 함께하는 러닝 문화가 확산된 셈입니다.
푸마코리아는 서울레이스에서 ‘BREAK THE BEST(최고 기록을 깨다)’라는 슬로건을 내걸고 개인 기록을 경신한 러너를 위한 시상도 진행할 예정입니다. 이번 가을 서울 도심을 가로지르는 러너들의 발걸음에 합류해 보는 건 어떨까요. 기록은 덤, 즐거움은 기본입니다.
댓글 0