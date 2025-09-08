“쿠팡 입점뒤 소상공인서 中企로 성장, 5년간 1만건”

2023년부터 매년 2000개 이상 증가
쿠팡에 입점한 뒤 소상공인에서 중소기업으로 성장한 사례가 최근 5년간 1만 건을 넘어선 것으로 나타났다.
입점 소상공인 年매출, 30%대 올라
쿠팡은 자사에 입점한 후 연 매출 30억 원이 넘어 소상공인에서 중소기업으로 성장한 업체가 최근 5년간 1만 개를 넘어섰다고 7일 밝혔다. 이는 2020년 이후 로켓배송과 로켓프레시, 로켓그로스, 마켓플레이스 등에 입점한 소상공인 중 중소기업으로 성장한 업체의 누적 합계 수치다. 쿠팡에 따르면 중소기업으로 성장한 소상공인 업체는 2020년 1360여 개에서 2022년 1900여 개로 늘었고, 2023년부터 매년 2000개 이상 증가하고 있다.
쿠팡 측이 한국신용데이터 소상공인 데이터랩을 분석한 결과, 지난해 국내 소상공인의 분기별 합산 연평균 매출은 1억7958만 원으로 전년 대비 6% 감소한 반면 쿠팡에 입점한 2000여 개의 소상공인 업체는 같은 기간 연 30%대로 성장한 것으로 파악됐다. 연 매출 30억 원을 넘은 업체 10곳 중 7곳 이상은 비서울 지역에 있는 것으로 집계됐다.
이소정 기자 sojee@donga.com
