생수 브랜드 몽베스트, ‘유기농 100% 푸룬즙’ 출시

이번에 선보인 푸룬즙은 자연 그대로 고객의 건강한 라이프스타일을 제안하는 ‘위드 네이처(With Nature)’ 라인업의 두번째 제품으로, 인공 첨가물 없이 푸룬 본연의 풍미와 영양을 그대로 담아낸 것이 특징이다.
몽베스트 ‘위드 네이처’는 세계 각지에서 엄선한 유기농 원물을 자연 그대로 담아낸 프리미엄 제품군으로, 첫 번째 제품인 ‘유기농 100% 레몬즙’에 이어 두번째 푸룬즙 출시를 통해 브랜드 포트폴리오 확장을 이어가고 있다.
푸룬은 풍부한 식이섬유와 소르비톨, 항산화 성분을 함유해 장 건강 및 이너케어에 유익하며, 특히 바쁘고 불규칙한 생활습관으로 장 건강에 신경 써야 하는 직장인 여성과 원활한 배변 활동을 원하는 시니어 세대 모두에게 효과적인 과일이다. ‘몽베스트 유기농 100% 푸룬즙’은 청정 캘리포니아에서 재배된 유기농 푸룬만을 착즙해 만들었으며, 휴대와 섭취가 간편한 스틱형으로 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있다.
몽베스트는 일상 속에서 손쉽게 실천할 수 있게 공복이나 저녁 식후에 몽베스트 생수 한 잔과 ‘푸룬즙 한 포’를 함께 마시는 건강한 데일리 워터 루틴을 제안한다.
몽베스트 관계자는 “현대인의 불규칙한 생활습관과 식습관으로 장 건강에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 가공품·의약품이 아닌 자연식 솔루션으로 푸룬즙을 선보이게 됐다. 앞으로도 소비자들의 건강한 일상을 위한 다양한 자연 건강식 루틴 제품을 지속적으로 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.
‘몽베스트 유기농 100% 푸룬즙’은 네이버 브랜드 스토어, 쿠팡 등 주요 온라인 몰을 통해 만나볼 수 있다.
댓글 0