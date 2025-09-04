만다린오리엔탈, 한화 서울역 북부역세권서 국내 첫 진출… 2030년 개관

글로벌 럭셔리 호텔 그룹 만다린 오리엔탈(Mandarin Oriental Hotel Group)이 한국에 처음 들어온다.
한화는 서울역 북부역세권 복합개발 사업의 호텔 파트너로 만다린 오리엔탈을 확정하고 운영 계약을 체결했다고 3일 밝혔다. 이에 따라 2030년 128실 규모의 ‘만다린 오리엔탈 서울’이 개관한다.
만다린 오리엔탈은 홍콩에 본사를 두고 영국계 자딘 매더슨 그룹(Jardine Matheson Group) 산하에서 운영되는 글로벌 호스피털리티 브랜드다. 현재 아시아, 유럽, 미주 등 27개국에서 44개 호텔과 12개 레지던스를 운영하고 있으며 이번이 한국 첫 진출이다.
서울역 북부역세권에 들어설 만다린 오리엔탈 서울은 국제적 연결성을 갖춘 입지와 프라이빗 클럽을 연상시키는 콘셉트를 결합한 것이 특징이다. 인테리어는 세계적 건축 디자이너 안드레 푸(André Fu)가 맡아 도심 속 고급스러운 정취를 구현할 예정이다. 상부에는 서울 전경을 감상할 수 있는 다이닝 공간이 마련되고 인터내셔널 레스토랑과 한식·중식 전문 레스토랑이 함께 들어선다. 4개 층 규모의 스파·웰니스 공간은 한국 전통문화에서 영감을 얻은 프로그램을 운영할 예정이고 수영장·피트니스센터·골프 아카데미·야외 테라스 등 부대시설과 연회·회의 시설도 갖춘다.
서울역 북부역세권 복합개발은 연면적 34만㎡, 지하 6층~지상 39층, 5개 동 규모로 조성되는 대형 프로젝트다. MICE시설, 프라임 오피스, 레지던스, 상업 및 문화 공간이 포함된 복합단지로 서울 도심의 새로운 비즈니스·라이프스타일 거점으로 조성된다. 기존 철도로 단절됐던 지역을 연결하는 동시에 서소문공원에서 남산·남대문·시청역 일대로 이어지는 보행 축의 중심으로 평가받는다.
한화 관계자는 “서울역 북부역세권 개발은 단순한 부지 활용을 넘어 서울의 도시 경쟁력과 브랜드 가치를 끌어올리는 사업”이라면서 “만다린 오리엔탈과의 협업으로 럭셔리 호스피털리티 분야의 새로운 경험을 선보일 것”이라고 말했다.
만다린 오리엔탈 호텔 그룹 로랑 클라이트만 최고경영자(CEO)는 “역동적인 문화·경제 허브인 서울에 진출하게 돼 매우 자랑스럽다”면서 “서울의 본질을 담은 경험과 더불어 글로벌 고객이 기대하는 서비스와 디자인을 제공하겠다”고 전했다.
