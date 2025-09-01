현대로템, 현지 생산 폴란드형 K2 전차 첫선… “드론까지 잡는 최신형 공격탱크”

폴란드 국제방산전시회 4년 연속 참가
폴란드 생산 K2 전차 목업으로 최초 공개
오는 2028년부터 폴란드 현지 생산 돌입
자율주행·전동화 등 현대차그룹 미래 기술 적용 무기체계 전시
“국내 K2 전차에도 드론 무력화 체계 적용 예정”
현대로템이 동유럽 최대 규모 방산전시회에 참가해 현지 생산될 폴란드형 K2 전차를 처음으로 공개한다. 드론 공격에 대응 가능한 능동방호장치(APS) 등 현지 맞춤 사양이 적용된 최신 K2 전차를 앞세워 유럽 시장 공략에 박차를 가한다는 방침이다.
현대로템은 2일(현지시간)부터 5일까지 폴란드 키엘체(Kielce)에서 열리는 ‘제33회 폴란드 국제방산전시회(MSPO)’에 참가한다고 1일 밝혔다.
MSPO는 지난 1993년부터 매년 개최되는 방산전시회로 지난해 기준 35개국 방산업체와 총 3만 명 넘는 관람객이 전시회를 방문했다. 현대로템의 경우 4년 연속 전시회에 참가하고 있다.
특히 지난달 현대로템은 폴란드 군비청과 K2 전차 2차 이행계약을 체결했다. 이번 전시회를 통해 최신 K2 전차를 공개하고 후속사업 추진을 위한 역량을 집중한다는 취지다. 여기에 전차뿐 아니라 인공지능(AI)과 자율주행 등 미래무인기술까지 폭넓은 협력을 이어갈 수 있도록 사업 다각화를 모색한다는 전략이다.
이번 전시회에서 현지 생산 예정인 폴란드형 K2 전차(K2PL MBT)는 목업으로 공개한다. 오는 2028년부터 현지 생산에 들어간다. 적군의 대전차 유도미사일과 드론 위협에 대응 가능한 능동방호장치와 전파 교란으로 드론의 기동을 막는 ‘드론재머(ADS)’가 탑재된다. 원격사격통제체계(RCWS)와 성능이 개선된 특수장갑도 더해진다.
현대로템은 향후 국내 버전에도 APS와 ADS 사양을 적용한다는 계획이다. 우리 군이 보다 안전하고 강력하게 작전을 수행할 수 있도록 사양을 보강한다. 현재 국내에서 생산돼 납품되고 있는 폴란드 K2 전차(K2GF MBT)는 3년 연속 실차를 전시한다. 폴란드 K2 전차는 올해 상반기까지 133대가 현지에 납품된 상태로 올해 말까지 잔여 47대 인도가 마무리되면 1차 이행계약분(총 188대)이 모두 현지에 도착하게 된다. 2027년까지는 2차 이행계약 물량인 116대가 폴란드에 추가 납품될 예정이다.
현대자동차그룹 자율주행과 인공지능(AI), 전동화 등 차세대 기술이 집약된 다목적 무인차량 HR-셰르파도 실물 크기 목업으로 선보인다. HR-셰르파는 신속시범획득사업 일환으로 우리 육군에 최초로 납품이 이뤄진 바 있다. 4세대 모델에 이르기까지 꾸준한 연구·개발(R&D)을 통해 성능을 개선하고 있다.
HR-셰르파는 전동화 차량으로 원격 운용이 가능해 사람 대신 다양한 임무에 투입할 수 있도록 만들어졌다. 용도에 맞춰 다양한 장비 탑재가 가능하고 군용은 물론 민수용으로도 활용할 수 있다. 작년 10월 현대로템은 HR-셰르파 플랫폼으로 화재 진압 장비가 장착된 무인 소방로봇을 선보이기도 했다. 무인 소방로봇은 화재 시 신속한 진압을 위해 소방청과 함께 공동개발 중이다. 화재 현장에서 소방관을 대신해 위험한 지역에서 화재 진화 활동이 가능할 것으로 기대하고 있다. 이밖에 차세대 전차인 유무인 복합전차와 방호력 증강에 초점을 맞춘 차세대 장갑차를 목업으로 전시한다.
한편 현대로템은 지난 8월 폴란드 군비청과 약 8조9800억 원 규모 폴란드 K2 전차 2차 이행계약을 체결했다. 현대로템 관계자는 “폴란드 방산업계와 더욱 광범위하고 긴밀한 협업 기회를 모색하고 현지 안보 수호는 물론 K-방산 경쟁력 강화에 이바지할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
