[경제계 단신]오리온 ‘꼬북칩’ 佛 카르푸 매장서 판매 시작 外

오리온 스낵 ‘꼬북칩’을 프랑스 전역에 있는 카르푸 매장에서 만나볼 수 있게 된다. 오리온은 프랑스 전역의 1200개 대형마트 점포망을 가진 카르푸에 꼬북칩이 입점했다고 1일 밝혔다. 오리온 관계자는 “카르푸 전 매장에 동시 입점한 것은 K스낵 통틀어 첫 사례”라며 “신규 브랜드 입점에 까다로운 카르푸 바이어들이 꼬북칩의 상품성을 높게 평가했다”고 설명했다. 프랑스에 선보이는 꼬북칩 제품은 국내에서 품절 대란이 일었던 꼬북칩 초코츄러스맛(사진)이다. 오리온은 디저트를 즐겨 먹는 프랑스 소비자를 겨냥해 달콤한 맛의 스낵을 먼저 출시한 뒤 시장 수요에 따라 다양한 맛을 개발한다는 계획이다. 꼬북칩은 현재 미국과 프랑스 외에 영국, 스웨덴, 호주, 캐나다 등 약 20개국에 수출되고 있다.
■ 삼성 푸른코끼리 사이버폭력 예방 공모전 시상
삼성전기는 서울 영등포구 국회의사당 국회체험관에서 ‘제6회 푸른코끼리와 함께하는 학교·사이버폭력 예방 공모전’ 시상식을 개최했다고 1일 밝혔다. 올해 시상식에서는 포스터, 웹툰, 에세이 등 3개 분야에서 32개 수상 작품이 선정됐다. 푸른코끼리 사업은 청소년이 안전한 세상을 만들기 위해 2020년부터 시작된 행사로, 올해로 6회째를 맞았다. 삼성전기가 주관하고 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스가 참여한다. 교육부, 여성가족부, 경찰청, 사랑의열매 등 정부와 민간 기관도 동참한다. 장덕현 삼성전기 사장은 “청소년들이 사이버폭력 없는 환경에서 안전하게 성장할 수 있도록 푸른코끼리 사업을 추진하고 있다”며 “앞으로도 정부, 재단, 시민과 함께 청소년이 행복한 미래를 열어가는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
■ 홈앤쇼핑, ‘한채영의 쇼핑코드’ 신규 론칭
홈앤쇼핑이 배우 한채영과 손잡고 새로운 셀럽 스타일 프로그램 ‘한채영의 쇼핑코드’를 론칭한다. 한채영의 쇼핑코드는 한채영이 직접 엄선한 아이템을 소개하며 자신의 경험과 취향이 담긴 코디 팁 등 스타일링 비법을 함께 전하는 방송이다. 첫 방송은 2일 오후 7시 35분 ‘프리미엄 명품 컬렉션’을 주제로 펼쳐진다.
