[프리미엄뷰]“옷을 내 삶에 맞춘다” 믹스핏 스타일 여성복 ‘자아’ 론칭

신세계인터내셔날 데이투나잇 스타일 추구
30여가지 스타일 활용해 하루 24시간 소화
내달 14일까지 성수동에 팝업스토어 오픈
전 제품 15% 할인… 한정판 가방 증정 혜택
《아침부터 저녁까지, 나의 일상과 취향에 맞춘 감각적인 스타일링으로 자신감을 표현한다!
신세계인터내셔날이 이달 여성복 ‘자아(JAAH)’를 새롭게 론칭하고 다음 달 14일까지 성수동에서 팝업스토어를 운영한다.
자아(JAAH)는 스포츠와 일상의 경계를 없애 어떤 옷과도 믹스앤매치(조합)가 가능하며, 30여 가지 스타일을 활용해 하루 24시간을
모두 소화할 수 있도록 했다. 옷에 나를 맞추지 않고, 옷이 내 삶에 맞춰지는 주체적이면서도 자연스러운 경험을 선사하는 것이 특징이다.》
자아(JAAH)는 다양한 라이프스타일과 취향을 섞는다는 의미의 믹스(Mix)와 나의 하루와 체형, 감각에 맞춘 옷이라는 의미의 핏(Fit)을 결합한 믹스핏(Mixfit)을 브랜드 철학으로 삼고 있다.
아침 출근부터 저녁 모임까지… 자연스럽게 이어지는 데이투나잇 스타일
브랜드의 슬로건은 믹스핏, 에이엠투피엠(Mixfit, Am to Pm)으로 아침과 저녁, 도시와 자연, 일과 여가, 여성스러움과 실용성을 하나로 조합해 ‘나만의 에센셜’을 완성시켜 주는 것을 목표로 한다. 시간, 장소, 연령, 활동에 구애받지 않고 자연스럽게 하루를 완성하는 스타일을 추구한다.
자아(JAAH)는 컨템퍼러리 여성복의 감도 높은 디자인과 고품질을 추구하면서 가격대는 티셔츠 및 니트웨어 2만∼13만 원, 팬츠 6만∼18만 원, 아우터 15만∼29만 원대로 선보인다. 자신만의 스타일을 주체적으로 즐기고, 스스로의 TPO(시간 장소 상황에 맞춘 옷차림)를 정의할 줄 아는 여성이 주요 타깃층이다.
젊고 활동적인 여성들을 공략하는 만큼 젊은 층이 즐겨 찾는 신세계V, 29CM, SSF, 무신사, SSG닷컴 등의 온라인 플랫폼과 최신 트렌드에 민감하고 젊은 유동 인구가 많은 핵심 지역에 팝업 매장을 운영하며 차별화된 브랜드 경험을 제공한다는 계획이다.
손쉽게 입고 갈아입기 쉬우면서도 무심한 듯 개성 있는 룩
캐주얼과 컨템포러리, 스포츠와 일상의 경계를 넘나드는 콘셉트에 맞춰 소재의 사용도 유연하게 이뤄졌다. 생활 발수가 가능한 원단을 비롯해 4-WAY 스트레치(사방 스판) 원단 등으로 활동성과 실용성을 높였고, 스포츠웨어 기능성 소재를 사용하되 우아한 실루엣과 절제된 디테일로 고급스러움을 완성시킨 것이 특징이다.
레이어드(겹쳐 입기)가 용이한 메시 소재 아우터와 스커트, 아노락(바람막이)을 연상시키는 볼레로 스타일의 재킷, 스트링으로 아웃도어룩의 무드를 느낄 수 있는 스트링 셔츠 등이 주력 제품이다.
그 중 ‘울 블렌디드 레이어드 시리즈’는 가볍고 부드러운 울 혼방 소재에 세련된 그레이, 그린, 블랙의 색상으로 출시돼 어떤 옷차림에도 잘 어울린다. 슬리브리스, 긴팔 티셔츠, 터틀넥 스웨터 등의 다양한 스타일로 선보이며 오래 입어도 질리지 않고 단품으로 활용해도 멋스러운 연출이 가능하다.
‘스트링 셔츠’는 바스락거리는 질감의 탄탄한 소재가 특징으로 밑단에 스트링을 넣어 여러 가지 실루엣으로 만들어 입을 수 있다. 소매에는 셔링 디테일을 넣어 자칫 스포티해 보일 수 있는 룩에 여성스러움을 가미했다. ‘크레이프 5부 팬츠’는 스트레치성이 뛰어난 폴리우레탄 함유 소재를 사용해 편안하면서도 활동적인 착용감을 느낄 수 있다. 바이커 레깅스 스타일의 제품으로 실루엣을 탄탄하게 잡아주며, 5부 기장으로 스포티하면서도 모던한 무드를 동시에 연출할 수 있다.
자아(JAAH)는 이 외에도 니 삭스(무릎 기장의 양말), 버킷 햇(모자), 반달 크로스백(가방) 등의 다양한 액세서리와 FW 시즌을 겨냥한 패딩 포켓 숄, 롱 패딩 코트, 디테처블 판초 등을 함께 선보일 예정이다.
다음 달 14일까지 성수동에 팝업스토어 운영
자아(JAAH)는 론칭을 기념해 이달 21일부터 9월 14일까지 한 달간 성수동 연무장길에 단독 팝업스토어를 운영하고 풍성한 고객 이벤트를 진행한다. 전 제품 15% 할인과 30만 원 이상 구매 시 한정판 가방 증정 등 혜택이 주어진다. 성수 외에도 8월 28일부터 스타필드 코엑스점, 신세계백화점 강남점, 9월에는 스타필드 하남점까지 팝업스토어를 순차적으로 진행할 예정이다.
신세계인터내셔날 디지털 플랫폼 신세계V(SHINSEGAE V)와 자아 인스타그램 공식 계정(@Jaah.shinsegae)에서도 다양한 고객 행사를 기획하고 있다.
신세계인터내셔날 자아(JAAH) 관계자는 “오늘은 뭘 입어야 할지 매일 고민하는 여성들에게 옷 한 벌로 아침부터 저녁까지 다양한 스타일을 쉽게 완성할 수 있도록 고안했다”면서 “옷에 나를 맞추지 않고, 옷이 내 삶에 맞춰질 수 있도록 입기 쉽고 자연스러우면서도 편안한 제품들을 계속해서 선보일 예정”이라고 말했다.
