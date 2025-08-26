‘폴더소비’ ‘N놀러’, 이런 단어 아시나요

Z세대 ‘5가지 트렌드 키워드’ 선정
‘폴더소비’ ‘셀고리즘’ ‘N놀러’ ‘듣폴트’ ‘Ai:tionship(에이아이션십)’.
KT “상품-서비스에 적극 반영할 것”
KT가 25일 Z세대가 선정한 5가지 트렌드 키워드를 발표했다. 10, 20대 Z세대들의 문화, 소비 트렌드를 반영하는 키워드다. KT는 22일 서울 KT광화문빌딩에서 ‘2025 Y트렌드 콘퍼런스’를 개최하고 5가지 키워드를 공개했다.
이 행사는 KT 대학생 마케팅 서포터스 ‘Y퓨처리스트’ 100명과 Z세대 트렌드 연구기관 대학내일20대연구소가 함께하는 행사다.
이번에 선정된 ‘폴더소비’는 넘쳐나는 소비 정보 속에서 트렌드를 놓치지 않기 위해 일단 정보를 저장하고 실제 소비 순간에 활용하는 Z세대의 저장형 소비다. ‘N놀러’의 경우 거창한 취미 활동보다는 가볍게 즐길 수 있는 취미를 여러 개 가지는 여가 트렌드다. ‘듣폴트’는 영상 콘텐츠를 소비할 때 집중해서 보는 것이 아니라 배경음악처럼 틀어두는 방식을 말한다.
‘Ai:tionship’은 AI를 단순 도구가 아닌 감정 교류의 대상으로 인식하는 새로운 관계 방식을 일컫는다. ‘셀고리즘’은 알고리즘을 길들여 나를 표현하는 수단으로 활용하는 트렌드를 말한다. 권희근 KT 마케팅혁신본부장 상무는 “Z세대의 생각과 문화를 깊이 이해할 수 있었다”며 “향후 이 결과를 KT 상품과 서비스에 적극 반영할 것”이라고 말했다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0