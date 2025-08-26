가족 2인 이상 가입 땐 보험료 5% 할인

삼성생명이 12일부터 ‘삼성 더퍼스트 건강보험’을 내놓는다고 밝혔다. 이 상품은 암·뇌혈관·심혈관 등 주요 3대 질환 보장은 물론 순환계 질환까지 보장이 가능한 통합형 종합 건강보험이다. 가족 결합 할인, 무사고 계약 전환 등 고객을 위한 다양한 제도가 포함됐다.
더퍼스트 건강보험은 주요 3대 질환 및 순환계 질환 보장을 강화했다. 암의 경우에는 ‘통합암(전이포함) 진단’ 특약 가입 시 원발암과 전이암 구분 없이 암을 부위별로 9종으로 세분화해 각각 최초 1회에 한해 보장한다. ‘암주요치료보장(치료별 연간 1회, 진단 후 10년)’ 특약 가입 시에는 암수술, 항암방사선치료, 항암약물치료에 대해 각 치료별로 연간 1회씩 보장하기 때문에 부담되는 고가의 중복 비급여 치료에도 도움이 된다.
또한 주요 순환계 질환에 대한 진단과 치료 보장을 강화했다. 주요 순환계 질환의 진단보험금뿐 아니라 수술, 혈전용해치료, 급여혈전제거술 등 순환계 질환의 주요 치료를 보장받을 수 있는 특약도 선택 가능하다.
상품 개발에 AI OCR(Optical Character Recognition) 기술이 활용된 점도 눈길을 끈다. AI OCR이란 이미지 속 문자를 컴퓨터가 인식 가능한 텍스트로 변환하는 기술을 의미한다. 삼성생명은 자체적으로 보유하고 있는 600만 건 이상의 병력 데이터를 AI OCR 기술로 추출해 위험률 개발에 활용했다. 피보험자의 성별에 맞는 특정 질환의 다빈치·레보아이 수술을 보장하는 특약을 신설했다.
더퍼스트 건강보험은 가족과 함께 가입 시 ‘가족결합할인’이 가능하다. 상품 가입 후 1개월 경과한 계약에 대해 피보험자 기준 2인 이상의 가족이 ‘가족결합할인’을 신청하면 신청 이후 납입하는 월 보험료의 5%를 할인한다. 월 납입보험료 4만 원 이상인 경우 적용되며 적용 가족 범위는 피보험자 본인의 배우자 또는 직계존비속이다.
이 상품은 가입 후 고객의 건강 상태가 개선되면 보험료가 낮아지는 ‘무사고 고객 계약전환 제도’를 신설했다. 예를 들어 3개월 내 의사 소견, 5년 내 입원·수술, 5년 내 6대 질병(암, 간경화증, 협심증, 심근경색, 뇌졸중, 심장판막증) 진단 확정 여부를 묻는 3.5.5 간편 고지형으로 가입하더라도 일정 기간(1∼5년) 동안 건강 상태가 개선되면 계약을 해지하지 않고도 3.10.5 간편 고지형, 표준체 및 건강고지형(7년, 10년) 등으로 전환해 납입보험료를 낮출 수 있다.
더퍼스트 건강보험의 가입 나이는 최소 15세부터 최대 75세까지이며 납입 기간은 10·15·20·30년 중 선택할 수 있다.
