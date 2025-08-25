李정부 첫 본예산, 8∼9% 늘려 내년 730조… 역대최대 될듯

‘긴축재정’ 尹정부 2∼3% 증가 탈피
재정씨앗론 기반한 ‘확장 재정’ 첫발
“R&D-AI기술 투자로 저성장 탈출”
‘세수결손→국채발행’ 악순환 우려도
이재명 정부의 첫 본예산 규모가 사상 처음으로 700조 원을 넘겨 730조 원에 육박할 것으로 알려졌다. 긴축 재정을 강조했던 전임 윤석열 정부와 달리 확장 재정의 의지가 분명한 만큼 예산 증가요율을 기존 2∼3% 수준에서 8∼9% 안팎으로 올릴 전망이다. 연구개발(R&D), 인공지능(AI) 등 미래 먹거리 분야로의 집중 투자를 통해 저성장 국면을 탈출하겠다는 일명 ‘재정 씨앗론’을 기반으로 한 결정이다. 하지만 기업 실적이 저하되는 등 세수 부족 사태가 이어질 전망이라 안 그래도 빠듯한 나라 곳간 사정이 더 악화될 것이란 우려도 커지고 있다.
● 尹 정부 2∼3%→李 정부 8∼9%로 예산↑
24일 관계 부처에 따르면 기획재정부는 이재명 정부 출범 이후 첫 본예산인 내년도 예산안 편성의 막바지 작업을 진행 중이다. 다음달 초 국회에 정부안을 제출해야 하는 만큼 이번 주에 예산안을 발표할 것으로 전망된다.
이재명 정부의 첫 예산안 증가율은 확장 재정 기조에 따라 전년 대비 8% 안팎이 될 것으로 보인다. 올해 본예산은 673조3000억 원으로 두 차례의 추가경정예산 편성으로 총지출은 702조 원까지 불어난 상태다. 여기에 정부가 ‘새 정부 경제성장전략’에서 밝힌 내년도 경상성장률 전망치(3.9%)를 적용하면 내년 예산안은 730조 원에 육박할 가능성이 크다. 정부의 적극적 확장 기조에 따라 9%대 증가율이 나올 수 있다는 전망도 나온다.
긴축 재정을 앞세운 전임 윤석열 정부의 마지막 본예산 정부안 증가율이 3.2%, 국회를 통과한 최종 예산안 증가율이 2.5%에 그친 것과 비교하면 급등한 수치다. 문재인 정부는 7∼9%대 증가율을 이어갔다.
정부는 저성장 국면을 탈출하겠다는 목표로 늘어난 재정을 초혁신기술 R&D와 AI 등에 집중 투자할 방침이다. 내년 R&D 예산은 35조3000억 원으로 이는 올해보다 19.3% 증가한 역대 최대 규모다. 새 정부 경제성장전략에서도 AI 대전환과 초혁신경제 선도 프로젝트 30개를 선정해 집중 투자하는 방안이 담겼다. 정부 고위 관계자는 “내년도 예산안에 AI 관련 예산은 올해보다 대규모로 확대될 것”이라며 “국정 과제 방향에 맞춰 적절한 내용들이 종합적으로 검토됐다”고 설명했다.
● 재정 씨앗론에 빠듯한 나라 곳간은 부담
정부는 재정으로 미래 먹거리를 확보해 한국 경제의 기초 체력을 키우고 세수를 확충하는 선순환 구조를 만들겠다는 계획이다. 빚을 지고서라도 핵심 기술 개발 등에 투자를 늘리는 것만이 저성장 국면을 탈출할 수 있는 방안이라는 취지다.
이재명 대통령이 이달 13일 국가재정 운용 방향과 관련해 “지금 씨를 한 됫박 뿌려서 가을에 한 가마를 수확할 수 있다면 당연히 빌려다 씨를 뿌려야 하는 것 아닌가”라며 ‘재정 씨앗론’을 주장한 것도 같은 맥락으로 풀이된다.
문제는 나라 곳간의 여건이 너무 빠듯하다는 점이다. 올해 경제성장률 전망치는 두 차례 추경에도 0.9%에 그쳤다. 세수 부족으로 3년 연속 ‘세수 펑크’가 날 수 있다는 우려 역시 커지는 모습이다. 2023년과 2024년 발생한 세수 펑크는 각각 56조4000억 원, 30조8000억 원 수준. 올해에도 세수 결손이 예상됨에 따라 정부는 2차 추경에서 예상보다 덜 걷힐 세금을 예산에 미리 반영하는 ‘세입 경정’을 10조3000억 원 규모로 단행한 바 있다. 세수를 책임질 주요 기업들의 상반기(1∼6월) 실적이 부진해 내년도 세수에도 이미 적신호가 켜졌다는 지적도 나온다.
재정 확대에 따른 경기 회복, 세수 확충 등의 선순환이 순조롭게 이뤄지지 않을 경우 국가 재정 부담은 급등할 수밖에 없다. 정부는 최근 2년의 세수 펑크를 ‘국채 발행’으로 메워 왔다. 국채 이자 비용은 올해에 30조 원을 넘어설 전망이다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “확장 재정의 효과가 극대화되기 위해서는 단순한 투자보다 구체적인 정책이 나와야 한다”고 강조했다.
