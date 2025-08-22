한성숙 “中企 지원체계, A부터 Z까지 개선할 것”

현장투어서 “평가 혁신” 등 의견 수렴
한성숙 중소벤처기업부 장관이 21일 중소 기업 관계자들과 만나 “현장에서 중소기업 지원 전달체계에 대한 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 A부터 Z까지 획기적으로 개선하겠다”고 강조했다.
한 장관은 이날 서울 종로구 광화문빌딩에서 ‘중소기업 정책 전달체계 개선’을 주제로 열린 현장 간담회에서 이같이 밝혔다. 이번 간담회는 한 장관 취임 이후 현장의 목소리를 정책으로 담아내기 위해 추진 중인 ‘중소기업 정책 현장투어’의 네 번째 행보다.
참석자들은 이 자리에서 지원사업 신청 절차 간소화와 시스템 개선 등의 필요성을 제기했다. 또 일부 브로커나 지원사업 신청 대행 업체가 과도한 수수료를 요구하거나 허위 자료로 사업을 신청하는 사례도 문제 중 하나로 거론됐다. 이를 차단하기 위한 관리·감독 강화가 필요하다는 의견도 제시됐다. 인공지능(AI) 활용 평가방식 혁신이 필요하다는 목소리도 나왔다.
한 장관은 “오늘 논의된 내용이 하루 빨리 뿌리내릴 수 있도록 AI 서비스 책임관을 지정하고 공공기관 평가기준에도 중소기업 정책 전달 체계를 반영할 수 있는 방안 등을 고민하겠다고 말했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0