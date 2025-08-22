서울카페쇼 홍보 영상 공개… 커피 한잔으로 이어지는 문화적 확장 담아

[Food&Dining]
오는 11월 전 세계를 하나로 연결하는 커피 축제가 코엑스에서 열린다.
아시아 최초 커피 박람회로 시작해 글로벌 대표 커피 비즈니스 플랫폼으로 성장한 ‘제24회 서울카페쇼(이하 서울카페쇼)’가 11월 19일 코엑스 전관에서 개최된다.
엑스포럼은 ‘한 잔에 담긴, 더 큰 커피 세상’을 올해의 주제로 선정 발표하고 공식 홍보 영상을 공개했다.
이번 주제는 커피 한 잔으로 전 세계 산지부터 카페, 생산자와 소비자를 연결하는 산업의 무한한 가능성과 문화적 확장, 연결에 대한 의미를 담았다.
홍보 영상은 커피 한 잔이 새로운 연결을 만들고 다양한 문화를 탄생시킬 수 있는 무한한 가능성을 가진 존재라는 메시지를 전한다.
특히 서울카페쇼가 불확실성의 시대를 사는 소비자들에게 커피가 만들어 낼 수 있는 새로운 확장성과 앞으로 커피 산업의 방향성을 제시하는 특별한 전시가 될 것이라는 기대감을 담았다.
올해 서울카페쇼는 전 세계를 이끌어 나갈 새로운 커피 트렌드를 미리 만나볼 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 운영할 계획이다.
서울카페쇼가 큐레이션을 통해 엄선한 글로벌 로스터리 카페 셀렉션 프로그램인 ‘커피 앨리’와 ‘미식 경험의 설계자들’을 주제로 업계 오피니언 리더들이 한자리에 모이는 ‘월드 커피 리더스 포럼’을 통해 다양한 커피 관련 산업 트렌드를 미리 만나볼 수 있다.
이와 함께 서울 도심 곳곳에서 열리는 글로벌 커피 도시 문화 축제인 ‘서울커피페스티벌’ 등 다양한 커피 문화를 직접 체험해 볼 수 있는 프로그램을 비롯해 내년 파나마에서 열리는 ‘월드바리스타챔피언십(WBC)’에 참여할 국가대표 바리스타 선발전(KNBC&KBrC)과 대한민국 대표 커피 경연 대회인 코리아커피리그(KCL)도 동시에 개최될 예정이다.
이 외에도 커피 관련 신제품과 인기 제품들을 한자리에서 만나볼 수 있는 ‘체리스 초이스’와 참가 업체 제품 및 브랜드의 우수성을 알리고 판로 개척을 지원하는 ‘엑셀런스 어워드’ 등 업계 종사자들에게 폭넓은 비즈니스 기회를 제공한다.
서울카페쇼를 주최하는 엑스포럼 관계자는 “올해 서울카페쇼는 커피와 연결되는 새로우면서도 다양한 경험을 제공하고 관련 산업의 지평을 넓혀갈 것”이라며 “커피 산업 종사자와 소비자들에게 새로운 비즈니스와 커피 트렌드를 만나볼 수 있는 또 다른 장이 되도록 준비에 최선을 다하겠다”고 전했다.
한편 올해 서울카페쇼는 11월 19일부터 22일까지 나흘 동안 서울 삼성동 코엑스 전관에서 개최된다. 이달 31일까지 서울카페쇼 공식 홈페이지와 네이버 등에서 얼리버드 프로모션을 통해 30% 할인된 가격으로 예매 가능하다. 자세한 내용은 서울카페쇼 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
|제24회 서울카페쇼 (The 24th Seoul Int’l Cafe Show)
|● 일시: 2025년 11월 19∼22일
● 주제: 한 잔에 담긴, 더 큰 커피 세상
● 장소: 서울 삼성동 코엑스 전관
● 주최: 엑스포럼
● 주관: 엑스포럼, 리드엑시비션스
● 품목: 커피, 차, 베이커리, 원부재료, 디저트류, 아이스크림, 초콜릿, 음료·주류, 장비·설비, 인테리어, 프랜차이즈·창업, 주방가전, 외식산업
● 티켓 구매처: 서울카페쇼 홈페이지, 네이버, 인터파크, 29CM, 인터파크
신승희 기자 ssh00@donga.com
