포스코, 500억대 기업형벤처캐피털 펀드 조성

에너지절감 등 미래 신사업 발굴

20%는 해외유망 벤처에 투자 포스코는 글로벌 철강산업 변화에 대응하고 미래 신사업 기회 확보를 위해 500억 원 규모의 ‘기업형벤처캐피털(CVC) 1호 펀드’를 결성한다고 20일 밝혔다. 포스코가 400억 원, 포스코기술투자가 100억 원을 출자하는 방식으로 29일 결성 총회가 열릴 예정이다. CVC는 일반 기업이 출자해 설립한 벤처캐피털로 투자 수익을 볼 수 있을 뿐 아니라 해당 기업 사업과의 시너지 창출이 가능하다.



이번 펀드는 디지털 전환(DX), 에너지 절감, 탄소 저감, 재생에너지 등 포스코의 미래 성장전략과 연계된 핵심 기술을 보유한 벤처기업에 집중 투자한다. 전체 펀드의 20%는 해외 유망 벤처기업에 투자한다. 포스코는 투자기업과 연구개발(R&D) 및 실증사업을 공동 추진하는 한편 투자기업의 제품 및 기술을 직접 도입할 예정이다.





